Karisma Kapoor, Kareena Kapoor, Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, Navya Nanda posent pour une photo de famille parfaite

Mercredi, Karisma Kapoor a publié une photo de famille étoilée mettant en vedette Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, Neetu Kapoor, Shweta Bachchan et d’autres membres du Kapoor ‘khandaan’.

Partageant trois photos sur Instagram, Karisma Kapoor a écrit: “Fam Jam toujours le meilleur.” Riddhima Kapoor, qui manquait sur la photo de famille, a écrit : « Major Fomo ». Les internautes ont également réagi à la photo, l’un d’eux a écrit : “Bebo se zyada karisma mam beautiful dikh rhi hai”. Le second a dit : « Bebo se zyada karisma mam beautiful dikh rhi h. La troisième personne a écrit: “Le temps en famille est le meilleur.” La quatrième personne a commenté, “objectifs familiaux”. Une autre personne a écrit : “quelle belle famille”.





Pendant ce temps, Kareena Kapoor Khan, qui se prépare pour son prochain film The Crew, a récemment donné un aperçu de sa préparation pour le film samedi. Elle est allée sur Instagram Story, Kareena a traité les fans avec une vidéo d’entraînement.

La vidéo mettait en vedette l’acteur Heroine vêtu d’une tenue de sport gris-noir. Elle a été vue en train de monter des escaliers, de faire de l’alpinisme et de faire des sauts avec écart. L’acteur de Lal Singh Chaddha transpire pour son prochain. Partageant la vidéo, elle a écrit : “Je me prépare. L’équipage avec des émojis de cœur et a également tagué Rhea Kapoor dans son histoire.” Rhea a partagé l’histoire de Kareena et a écrit “Mon champion”.

Pour les non-initiés, elle partagera l’espace d’écran avec Tabu et Kriti Sanon dans un nouveau film intitulé The Crew. Le film est produit par le duo de producteurs à succès composé de Veere Di Wedding, Ektaa R Kapoor et Rhea. Rajesh Krishnan est venu à bord pour diriger le projet. Selon une déclaration, The Crew est présenté comme une émeute de rire, dans le contexte d’une industrie aérienne en difficulté. Trois femmes, travaillent et se bousculent pour réussir dans la vie.

Cependant, leurs destins mènent à des situations injustifiées et ils se retrouvent pris dans un tissu de mensonges. Aux premières heures de samedi, Kareena a également partagé les plans du samedi avec ses fans. Elle a été vue se prélassant au soleil sur la terrasse de sa maison dans un t-shirt noir confortable et ses cheveux attachés en un chignon désordonné. En plus de la photo, Kareena a écrit : Des plans pour samedi ? Outre The Crew, elle sera ensuite vue dans le thriller du réalisateur Sujoy Ghosh, basé sur le livre The Devotion of Suspect X. Il met également en vedette Vijay Varma et Jaideep Ahlawat. En dehors de cela, elle a également le prochain film sans titre du réalisateur Hansal Mehta.

