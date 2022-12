Karisma Kapoor ignore royalement Kareena Kapoor Khan et Malaika Arora à la fête de Manish Malhotra ?

Manish Malhotra a organisé une fête d’anniversaire étoilée hier soir où chaque célébrité avait mis son point de jeu de mode. Mais ce qui a attiré tous les regards lors de la fête, c’est à quel point Karishma Kapoor a ignoré sa sœur et la diva de Bollywood Kareena Kapoor et Malaika Arora alors qu’elles posaient ensemble pour les caméras. Et cette vidéo virale a cassé Internet et donné toutes les raisons aux fans et aux internautes de spéculer sur ce qui ne va pas entre eux. Alors que toutes les divas étaient magnifiques et comment. Et beaucoup étaient amoureux de Lolo et de son style et prétendent qu’elle vieillit à l’envers et nous sommes d’accord.

Regardez la vidéo de Karisma Kapoor posant avec Kareena et Malaika Arora qui devient virale, les internautes s’amusent et font leurs propres suppositions.

Un utilisateur a commenté: “Seul le visage des malaikas était un baki naturel à chaque regard de visage”. Un autre utilisateur a déclaré: “Kareena essayait d’obtenir un clic en solo mais Malaika ne l’a pas laissée faire cela ….. Spectacles de langage corporel.” Alors que les internautes sont mécontents que Malaika porte du Balenciaga et lui reprochent la même chose.” Comment peut-elle porter du Balenciaga avec ce qui se passe… vraiment de mauvais goût”. De nombreux utilisateurs ont critiqué les quatre dames pour avoir montré une fausse attitude, regardez leur fausse attitude”. Eh bien, comme toujours, Mala s’en fout.

Kareena Kapoor Khan, Karisma Kapoor, Malaika et Amrita Arora sont amies depuis des années. Leur relation a traversé beaucoup de hauts et de bas et jusqu’à ce jour, leur lien est intact. En prenant cette vidéo, il peut y avoir une idée fausse car toutes les divas sont arrivées ensemble à la fête et sont même parties ensemble. Cela dit, cela montre seulement qu’ils sont censés être ensemble et que leur lien est incassable et intact.