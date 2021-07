Karisma Kapoor exprime sa gratitude pour 30 ans à Bollywood avec une vidéo flashback – Regardez | Nouvelles des gens

Bombay: L’actrice Karisma Kapoor a partagé jeudi une rétrospective de ses 30 ans à Bollywood, avec un clip vidéo flashback de ses chansons à succès sur Instagram.

« Rejouer les souvenirs avec une dose des années 90 #thirtyyearsofgratitude #90sjam », a-t-elle écrit en légende du clip.

Le clip vidéo présente un mélange de morceaux de chansons populaires de Karisma Kapoor des films des années 90 et des années 2000, tels que « Hero No 1 », « Coolie No 1 », « Dil Toh Pagal Hai », « Zubeidaa », « Dulhan Hum Le Jayenge », « Hum Saath-Saath Hain », « Raja Babu » et « Andaz Apna Apna » entre autres.

Le premier film de Karisma « Prem Qaidi » est sorti le 21 juin 1991. Le film a été réalisé par K. Murali Mohan Rao et a partagé la vedette avec Harish. L’actrice a été vue pour la dernière fois à l’écran dans sa première série « Mentalhood », sortie l’année dernière.

Quelques minutes après sa publication sur Instagram, les commentaires ont commencé à affluer de ses amis et fans de l’industrie.

La sœur de Sonam Kapoor, Rhea Kapoor, a écrit « Icône de la mode ».

Malaika Arora et Maheep Kapoor ont commenté avec des émojis de cœur.

Ses fans sont devenus fous et ont inondé sa page Instagram de commentaires tels que « Tu étais tout simplement fabuleux. J’ai adoré regarder tous tes films. Tu devrais revenir. »

« Une actrice si phénoménale ! Tu me manques sur le grand écran », a écrit un fan.