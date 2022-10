Karisma Kapoor est fascinante en crop top blanc et en jean, Anushka Sharma réagit

L’actrice Karisma Kapoor a reçu les éloges d’Anushka Sharma, qui l’a qualifiée d'”étourdissante”. Karisma a publié un certain nombre d’autoportraits d’une récente séance photo sur Instagram. Karisma Kapoor a posé de différentes manières tout en posant à côté d’un food truck pour les photographies.

Karisma a opté pour un t-shirt blanc court, un jean bleu et des baskets pour la séance photo. Elle a écrit dans la légende du post, “Je me sens comme un snac (frites, burger, pizza, pop-corn, crème glacée et emojis de sucettes).” Elle a également ajouté le hashtag, foodie.





Réagissant aux images, Amrita Arora a écrit : “On dirait un (emoji de feu).” Anushka Sharma, d’autre part, a commenté: “Toujours un étourdissant (emoji yeux de cœur).”

Après que le ministre indien des Affaires étrangères S Jaishankar ait offert un cadeau signé par Virat Kohli au vice-Premier ministre australien Richard Marles, l’épouse du joueur de cricket Anushka Sharma s’est rendue sur Instagram et a exprimé son sentiment avec un emoji.

L’actrice a partagé une photo d’un article de presse avec un emoji en forme de cœur. Pour les non-initiés, le ministre des Affaires extérieures S Jaishankar a rencontré lundi le vice-Premier ministre australien Richard Marles à Canberra et a offert une batte signée de Virat Kohli, dans un geste spécial pour montrer le fil conducteur du cricket qui lie les deux pays.

LIS: Anushka Sharma réagit après que le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar ait offert une batte signée par Virat Kohli au vice-Premier ministre australien

Karisma travaille sur un nouveau projet avec Abhinay Deo. Comme cité par ANI, Karisma a déclaré: “Brown est le genre de narration qui n’est pas seulement excitant mais aussi stimulant pour n’importe quel acteur et c’est exactement ce qui m’a attiré pour jouer le rôle. Jouer un personnage extrêmement fort dans une histoire intrigante comme celle-ci sera très intéressant. J’ai hâte de commencer le tournage.