Karisma Kapoor a une réaction EPIC à une suggestion selon laquelle Alia Bhatt devrait être considérée comme un Kapoor

La star de Bollywood Karisma Kapoor, qui a récemment remplacé Shilpa Shetty en tant que juge invitée dans l’émission de téléréalité de danse ‘Super Dancer – Chapter 4’, a eu une réaction épique à la suggestion que l’actrice Alia Bhatt soit considérée comme une Kapoor maintenant que Ranbir a reconnu qu’il est en couple avec l’acteur de ‘Raazi’ et les rumeurs courent selon lesquelles le couple échangera bientôt les vœux de mariage solennels.

Pour les inconnus, Alia et Ranbir sont en couple depuis plus de trois ans. C’est en 2020 que Ranbir a officiellement confirmé qu’ils sortaient effectivement ensemble et avaient l’intention de se marier, mais tout a été retardé en raison de l’épidémie de COVID.

Quant à la réaction de Karisma Kapoor, elle jugeait « Super Dance – Chapitre 4 » lorsqu’un candidat lui a demandé combien d’acteurs sa famille avait produits au fil des ans. Après que Karisma a pris les noms de tout le monde de Prithviraj Kapoor, Raj Kapoor, Randhir Kapoor, Kareena Kapoor, Ranbir Kapoor à maintenant Zahan qui sera vu faire ses débuts sur grand écran dans le prochain Hansal Mehta, le co-juge Anurag Basu a plaisanté, « Vous pouvez ajouter Alia à cette liste maintenant. » Karisma a répondu par un

Dans une vidéo de l’épisode qui devient virale sur Internet, un participant a demandé à Karisma en hindi : « Combien d’acteurs y a-t-il dans votre famille ? Tout en déclarant qu’il y en a tellement, Karisma a répondu : « Mon arrière-grand-père, Prithviraj Kapoor ; puis mon grand-père Raj Kapoor ; Shammi Kapoor, Shashi Kapoor ; puis leurs femmes, Geeta Bali, Jennifer tante ; Prem Nath ji, Rajendra Nath ji ; puis mon père, mon oncle Chintu, mon oncle Chimpu ; ma mère, puis moi, puis Kareena et Ranbir ; tu en veux plus ? Armaan, Aadar et maintenant Zahan.

Dès que Karisma a terminé, Anurag Basu a rapidement ajouté qu’elle pourrait même inclure Alia dans la liste à laquelle Karisma a souri et mimé en se fermant la bouche.

Découvrez la réaction de Karisma ici :

Récemment, Alia Bhatt a été vue en train d’accompagner la mère de Ranbir, Neetu Kapoor, pour vérifier les travaux de construction du bungalow de Krishna Raj. On voit souvent Alia célébrer des occasions spéciales avec la famille Kapoor, que ce soit l’anniversaire de Neetu ou le déjeuner de Noël annuel des Kapoor.

Côté travail, Alia et Ranbir seront vus ensemble dans ‘Brahmastra’.