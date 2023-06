Karishma Tanna parle de la réaction des biggies de Bollywood à sa performance dans Scoop [Exclusive]

Karishma Tanna, qui a reçu des critiques élogieuses pour sa dernière sortie, Scoop, s’est entretenue exclusivement avec BollywoodLife et a révélé qu’elle avait reçu des compliments de tous les biggies pour sa performance. Karishma, qui a été une agréable surprise dans le Scoop de Hansal Mehta, s’est montrée franche avec nous comme jamais auparavant, où nous avons interrogé l’actrice sur le meilleur compliment qu’elle avait reçu des gens de l’industrie et d’ailleurs.

Karishma Tanna a reçu ce message d’Anurag Kashyap après avoir vu sa performance dans Scoop, comme l’acteur l’a révélé dans une conversation exclusive avec nous.

À quoi l’actrice a dit: « Tous les gens, d’Anurag Kashyap à Mahesh Bhatt à tout le monde ma mère, mon mari quand le spectacle est sorti, il a pris mon autographe. Tous mes amis ont demandé: » Où étais-tu, Karishma, pour tous ces ans? » C’est comme une nouvelle découverte pour l’industrie. Anurag Kashyap m’a dit, ‘Phod daala tune ladki’. Il y a beaucoup de bonnes choses auxquelles je peux penser, mais je suis heureux et reconnaissant envers tout le monde, de la foule normale aux gens de ma télévision, OTT et à tous les autres. Je suis reconnaissant. »

Karishma Tanna, qui a récemment fait la une des journaux pour n’avoir pas de travail après ses débuts à Bollywood à Sanju avec Ranbir Kapoor, espère maintenant que des portes seront ouvertes après sa performance exceptionnelle dans Scoop en tant que Jagruti Pathak. « Bien sûr, quand vous faites un spectacle, vous espérez quelque chose qui se présente à vous que vous n’avez jamais fait auparavant; c’est le processus que tout acteur veut suivre. ».

Karishma Tanna parle d’être stéréotypée comme une poupée glamour et de la facilité avec laquelle il a été brisé.

« Je ne m’inquiétais pas pour les gens. Je voulais faire mes preuves. Je voulais faire quelque chose de différent que les gens ne m’avaient jamais vu faire auparavant. Je voulais en fait jouer un rôle significatif et montrer aux gens que je suis un acteur. C’était ma conscience décision de faire mes preuves, de prouver aux gens que je peux agir et d’éliminer la stigmatisation de moi en tant que fille glamour. » Karishma Tanna a été une révélation dans Scoop, et il est clair que la série change la donne pour elle.