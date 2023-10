Karishma Tanna explique pourquoi le prix de la meilleure actrice au Festival du film de Busan pour Scoop de Netflix la rend nerveuse

Scoop a remporté deux prix au Festival du film de Busan, dont celui de la meilleure actrice principale pour Karishma Tanna.

La série Scoop de Netflix a remporté une double victoire aux Asia Contents Awards et aux Global OTT Awards, organisés dans le cadre du prestigieux Festival du film de Busan. L’émission Hansal Mehta a remporté le prix dans les catégories Meilleure série asiatique et Meilleure actrice principale, la protagoniste Karishma Tanna remportant le prix pour cette dernière. Après avoir reçu les prix et être retournée en Inde, Karishma a parlé à DNA de sa victoire et du fait qu’elle ne peut s’empêcher de se pincer.

Karishma, ravie, dit qu’être récompensé par un festival de films extérieur à l’Inde est une grande validation. «Cela me donne un immense high. Cela prouve à haute voix que je suis apprécié non seulement en Inde, mais aussi dans d’autres pays. Quand j’ai appris que notre émission Scoop était nominée dans deux catégories, j’ai été bouleversée. Là seulement, je pensais avoir gagné car être nominé au Festival du Film de Busan, c’est une grosse affaire. J’ai gagné là seulement. J’étais très reconnaissante et bouleversée d’en faire partie », dit-elle.

Karishma nous dit que son intuition lui disait qu’ils gagneraient dans au moins une des deux catégories dans lesquelles ils étaient nominés. « Je crois dans la série, dans toute la configuration et dans mon jeu d’acteur », a-t-elle déclaré. Mais lorsque le prix de la meilleure série asiatique a été décerné, ce fut un décevant. « Ils l’ont d’abord annoncé en coréen et je n’ai pas compris. Ensuite, ils l’ont traduit en anglais, donc je l’ai reçu une deuxième fois. La fille assise à côté de moi m’a félicité parce qu’elle a compris du premier coup, ce qui était plutôt drôle », se souvient Karishma.

Le créateur de la série, Hansal Mehta, n’a pas pu se rendre à Busan pour la cérémonie car il était malade et c’était à Karishma de représenter la série. « Me voir là-haut sur grand écran, monter sur scène et prononcer le discours de remerciement était assez angoissant. J’ai envie de revenir en arrière et de revivre ce moment », dit-elle. Et puis, quelque temps plus tard, Karishma s’est imposée dans la catégorie Meilleure actrice principale. L’actrice ajoute : « J’étais détendue et mon rythme cardiaque était normal. Vers la fin, arrive la catégorie Meilleure actrice principale et me voilà de retour sur grand écran. Quelque part au fond, je m’y attendais parce qu’on veut gagner mais je n’avais pas vraiment de pression. Mais j’étais ouvert à ce que n’importe qui d’autre gagne. Puis ils ont annoncé et je me suis dit : « Est-ce que je rêve ? C’était une expérience complètement différente.

Et Karishma s’en pince-t-elle encore ? Elle répond par l’affirmative : « Ce n’est pas encore compris. Parfois, je pense qu’il y a ces deux récompenses prestigieuses qui traînent chez moi. Comme vraiment? »

Lorsqu’on lui demande en quoi une victoire comme celle-ci la motive pour l’avenir, l’actrice répond : « Cela me motive et me rend aussi nerveuse. Parce que je sais que quoi que je fasse ensuite, je dois vivre le moment présent, répondre aux attentes et être à la hauteur de ces normes. Cela me met au défi, et c’est quelque chose qui me fait du bien. Mais en même temps, c’est un sentiment très nerveux.

Scoop est sorti sur Netflix en juin. Basé sur le livre de Jigna Vora Behind Bars in Byculla, il fictionne l’épreuve du journaliste qui a été faussement accusé d’avoir conspiré en vue d’assassiner un collègue journaliste et d’être de mèche avec la pègre Don Chhota Rajan.