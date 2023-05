Karishma Tanna a récemment expliqué qu’elle était sans emploi parce qu’elle travaillait dans Sanju, le film de Ranbir Kapoor, et cela l’a laissée déprimée. Elle avait l’habitude d’appeler les gens et de leur demander s’ils regardaient Sanju et aimaient son travail afin qu’elle puisse obtenir plus de travail à Bollywood.