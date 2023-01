Karishma Ka Karishma, l’enfant acteur de Kal Ho Naa Ho, Jhanak Shukla, se fiance avec le beau Swapnil Suryawanshi, partage des photos

Rappelez-vous Janak Shukla, qui était l’une des actrices enfantines les plus populaires dans les années 90 et a travaillé dans des émissions de télévision comme Karishma Ka Karishma et des films comme Kal Ho Na Ho, s’est maintenant fiancée à son petit ami de longue date Swapnil Suryawanshi.

Elle a partagé ses photos de fiançailles sur Instagram et a écrit : « Enfin officialisé ! Roka ho Gaya. Les co-stars de Supriya Shukla, dont Sriti Jha, Kanwar Dhillon, Mohit Hiranandani, Avika Gor, ont laissé tomber leurs vœux sous le poste. Pour les non-initiés, Janak avait travaillé avec Shah Rukh Khan, Preity Zinta et Saif Ali Khan à Kal Ho Na Ho. Elle a également joué dans le film hollywoodien One Night With The King.





L’actrice a fait une pause à l’âge de 15 ans, dans une vidéo pour Brut India, elle avait déclaré : « Ma retraite a déjà commencé. Mes parents disent ça parce que je travaille moins. J’écris parfois. Et j’ai fait ma maîtrise alors je me dis : “Ça va”, a-t-elle dit.

Elle a ajouté: «Je n’en avais pas vraiment marre de jouer. J’avais 15 ou 16 ans, alors je me disais : ‘Je dois me détendre maintenant.’ Parce que pendant mon enfance j’avais beaucoup travaillé mais aussi mes parents, ils m’ont fait faire des pauses entre les deux. J’allais même à l’école régulièrement et je faisais mes devoirs et tout, c’était amusant mais quelque part j’ai raté une petite partie de mon enfance. Donc. mes parents disaient aussi, ‘Fais une pause maintenant.’ Donc, c’est quelque part où j’ai perdu le fil quand il s’agit d’agir.

Jhanak a déclaré: “J’étais un extraverti parce que j’avais beaucoup d’exposition. Maintenant, je suis le contraire. Je suis très silencieux. Au bout d’un moment, je me suis dit:” D’accord, trop de gens m’approchent. J’ai apprécié ça aussi. Mais, parfois, j’ai senti que j’avais besoin de mon espace. Si j’avais joué maintenant, cela m’aurait dérangé, parce que j’aime marcher dans la rue. Donc, cela aurait été très difficile.

