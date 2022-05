Karine Jean-Pierre succède à Jen Psaki au poste d’attachée de presse de la Maison Blanche

WASHINGTON – Le président Joe Biden a annoncé jeudi qu’il avait nommé Karine Jean-Pierre pour être la prochaine attachée de presse de la Maison Blanche.

Jean-Pierre est actuellement attaché de presse adjoint principal. À partir du 13 mai, elle remplacera l’attachée de presse sortante de la Maison Blanche, Jen Psaki.

“Karine apporte non seulement l’expérience, le talent et l’intégrité nécessaires pour ce travail difficile, mais elle continuera à montrer la voie en communiquant sur le travail de l’administration Biden-Harris”, a déclaré Biden dans un communiqué. “Jill et moi connaissons et respectons Karine depuis longtemps et elle sera une voix forte qui parlera pour moi et cette administration.”

En assumant l’un des rôles politiques les plus visibles du pays, Jean-Pierre brisera de multiples barrières historiques, devenant à la fois le premier attaché de presse noir de la Maison Blanche et la première personne ouvertement homosexuelle à occuper ce poste.

Jean-Pierre, 44 ans, est une porte-parole chevronnée et une ancienne élève de la campagne présidentielle Biden 2020 et de l’administration Obama.

Avant de rejoindre la campagne de Biden, elle était analyste politique sur MSNBC et NBC et directrice des affaires publiques chez MoveOn.org, une organisation politique progressiste à but non lucratif.

Jean-Pierre deviendra la principale porte-parole de Biden à un moment difficile pour le président et son administration.

Les républicains sont actuellement favoris pour remporter la majorité à la fois à la Chambre et au Sénat lors des élections de mi-mandat de novembre. Afin de les aider à défendre leurs majorités très minces, les démocrates s’attendent à ce que la Maison Blanche fasse deux choses : présenter les succès de leur parti et les aider à faire passer un message de campagne cohérent aux électeurs.

Jusqu’à présent sous la présidence de Biden, ces deux tâches se sont avérées extrêmement difficiles pour le bureau des communications de la Maison Blanche.