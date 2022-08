Karim Benzema sauve le Real Madrid à l’Espanyol alors qu’Aurélien Tchouameni atténue la perte de Casemiro

Deux buts de Karim Benzema aux 88e et 100e minutes ont permis au Real Madrid de remporter une victoire 3-1 à l’Espanyol dimanche soir. Vinicius Junior a marqué le premier but des visiteurs, avant que Joselu n’égalise le score.

– Reportage : Real Madrid-Espanyol | Tableau de laLiga | Rencontres à venir

Cette victoire place Madrid en tête du classement de la Liga, avec ses éternels rivaux Barcelone à la troisième place de deux points.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Tchouameni regardant chez lui

C’était un autre match – le deuxième d’affilée – dans lequel Aurélien Tchouameni a semblé être un digne successeur de Casemiro au milieu de terrain du Real Madrid. En fait, sa passe décisive pour l’ouverture du score – une balle en profondeur intelligente qui a éloigné Vinicius pour dépasser le gardien Benjamin Lecomte – était un signe que Tchouameni est en fait une mise à niveau en matière de contributions offensives.

Ils occupent la même position dans l’équipe – c’était la première fois que Tchouameni débutait aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric – mais le jeune est plus vif et plus rapide à avancer. Le manager Carlo Ancelotti l’a déjà reconnu.

“Il entre dans la surface”, a déclaré le coach madrilène la semaine dernière. “Je ne lui dirai pas de jouer comme Casemiro.”

La réussite des passes de Tchouameni a également été exceptionnelle ici, terminant à 94%.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Comme le reste de l’équipe, il a trouvé la seconde mi-temps plus difficile car l’Espanyol a accéléré le rythme, mais les premiers signes sont bons. Casemiro n’a pas encore manqué.

2. Le changement défensif provoque l’incertitude

Ancelotti avait clairement indiqué que la paire défensive centrale double vainqueur de l’année dernière, David Alaba et Eder Militao, resterait le premier choix au début de cette campagne. Cela a laissé la signature estivale de haut niveau Antonio Rudiger devoir se contenter jusqu’à présent de camées inattendus à l’arrière et d’un départ aux côtés de Nacho dans une équipe en rotation le jour de l’ouverture.

Ancelotti et Alaba avaient tous deux déclaré que l’international autrichien continuerait d’être utilisé au milieu, sauf dans des circonstances exceptionnelles, il était donc surprenant ici de voir Rudiger aux côtés de Militao, et Alaba est passé à l’arrière gauche.

L’appel semblait suspect lorsque Rudiger et Militao ont été mal pris pour l’égalisation de Joselu. Un manque de temps de jeu partagé était évident alors que Rudiger s’intensifiait alors que Militao jouait contre Joselu, et les deux n’ont pas réagi lorsque l’effort initial de Joselu lui est revenu.

Avoir trois défenseurs centraux d’une telle qualité est un luxe, mais c’est un domaine du terrain où la cohérence de la sélection est nécessaire pour permettre à un partenariat fiable et sans erreur de s’épanouir.

Karim Benzema a marqué deux vainqueurs tardifs alors qu’Aurélien Tchouameni a volé la vedette au milieu de terrain pour le Real Madrid. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Ancelotti a des décisions difficiles à prendre.

3. L’impact de Rodrygo hors du banc montre la profondeur

Lorsque Madrid avait du mal ici à 1-1 en seconde période, Ancelotti s’est tourné vers sa formule de retour en Ligue des champions de la saison dernière : faire appel à Eduardo Camavinga et Rodrygo pour ajouter de l’énergie et de la qualité sur le banc.

Peu d’équipes s’offrent le luxe de pouvoir aligner des remplaçants de ce calibre. Le style tout-action de Camavinga est le mieux adapté pour être déployé dans ce type de contexte, tandis que la capacité de Rodrygo à faire des interventions décisives à partir d’un temps de jeu limité – comme il l’a fait avec beaucoup d’effet en Europe la saison dernière – est extrêmement impressionnante.

Son centre à la 88e minute pour le vainqueur de Benzema a été un moment de qualité et de précision dans une deuxième période par ailleurs frénétique, et il avait également un but exclu pour hors-jeu dans le temps additionnel. Ancelotti a déclaré samedi que Rodrygo aura un “rôle plus important” cette année et figurera plus souvent dès le début.

Pour l’instant, il est le super-sub idéal lorsque Madrid poursuit un vainqueur.

2 Connexe

Notes des joueurs

Real Madrid: Thibaut Courtois 7 ; Lucas Vazquez 6, Eder Militao 6, Antonio Rudiger 6, David Alaba 6 ; Aurélien Tchouameni 8, Toni Kroos 7, Luka Modric 6 ; Federico Valverde 5, Vinicius Junior 8, Karim Benzema 8.

Sous-titres : Eduardo Camavinga 7, Rodrygo 8, Dani Ceballos 7, Dani Carvajal 6.

Espanyol : Benjamin Lecomte 5 ; Oscar Gil 6, Fernando Calero 7, Leandro Cabrera 7, Brian Olivan 6 ; Vinicius Souza 7, Ruben Sanchez 7, Edu Exposito 7, Sergi Darder 6, Javier Puado 6 ; Joselu 8.

Sous-titres : Keidi Bare 6, Nicolas Melamed 6, Dani Gomez 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Karim Benzema, Real Madrid

A commencé tranquillement mais a grandi dans le jeu, marquant deux gros buts en seconde période pour donner la victoire à Madrid sur un terrain où ils avaient perdu la saison dernière.

PIRE : Benjamin Lecomte, Espanyol

Embarrassé par son carton rouge tardif qui a obligé le pauvre défenseur Leandro Cabrera à enfiler les gants des gardiens de but – l’Espanyol ayant utilisé tous ses remplaçants – pour concéder le coup de pied de Benzema.

Faits saillants et moments marquants

Regardez ce que cet égaliseur signifiait pour Joselu.

L’Espanyol égalise contre le Real Madrid 😤 pic.twitter.com/0wZFl6Ygyi — ESPN+ (@ESPNPlus) 28 août 2022

Vous avez votre course et vos cris traditionnels, avec un gros pompage des bras. Il enchaîne avec une double glissade de genou, dont il ressort immédiatement et se transforme de manière transparente en un seul coup de poing dans les airs. Ensuite, c’est dans le regard froid de la foule, permettant à l’étreinte de ses coéquipiers de l’envahir. Après avoir parcouru les bancs et la foule, notre vue revient sur Joselu, qui envoie un baiser à la caméra avant une dernière pompe de poing et un rugissement emphatique. Il clôt la célébration par un baiser sincère envoyé aux supporters.

Bien sûr, rien de tout cela n’avait d’importance, à cause de cet homme.

L’un des joueurs les plus clutch au monde en ce moment, King Benz 👑 pic.twitter.com/EknXBQnEUd — ESPN FC (@ESPNFC) 28 août 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Il est normal que vous souffriez, surtout loin de chez vous”, a déclaré Kroos. “On a bien contrôlé le match jusqu’à ce qu’ils marquent. Après c’est normal que tu souffres. Vers la fin on a vu qu’ils étaient fatigués. Ce n’est pas facile de gagner à l’extérieur et on l’a fait trois fois [so far this season] donc nous sommes heureux.”

“Nous avons très bien commencé, nous dominions le jeu, ils n’étaient dangereux que sur coups de pied arrêtés”, a déclaré Courtois. “Puis à partir de rien, une course au milieu de terrain, j’ai fait l’arrêt, puis une autre course au milieu de terrain, j’ai sauvé mais Joselu a marqué. La seconde mi-temps a été plus égale, ils ont eu quelques occasions mais à la fin il y a eu de la magie de Rodrygo et Karim .. . Ils ont eu des occasions dangereuses en deuxième mi-temps, à un moment j’ai eu peur qu’on fasse match nul, mais il faut continuer à y croire.”

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ LUNDI AOÛT. 29

• Cadix contre Athletic (14 h HE)

• Valence contre l’Atletico Madrid (16 h HE) MARDI AOÛT. 30

• RB Leipzig contre Teutonia (14 h 45 HE)

• Watford contre Middlesbrough (15 h HE) MERCREDI AOÛT. 31

• PSV contre Volendam (12h45 HE)

• Viktoria contre Bayern Munich (14 h 45 HE)

• Blackpool contre Blackburn Rovers (15 h HE)

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Le Real Madrid a prolongé sa séquence sans défaite en marquant le premier de la Liga, jusqu’à 35 matches, le plus de la ligue.

Le but de Joselu était son septième en neuf matches de Liga en carrière contre le Real Madrid. Incroyablement, Los Blancos sont l’équipe contre laquelle il a le plus marqué en championnat.

Suivant

Real Madrid: Los Blancos accueillera le Real Betis le samedi 3 septembre à 10 h 15 HE (diffusez en direct sur ESPN +), puis accueillera Majorque à 15 h HE le 10 septembre.

Espanyol : Los Periquitos dirigez-vous vers Bilbao le dimanche 4 septembre à 10 h 15 HE (diffusez en direct sur ESPN +), puis ils accueilleront Séville à 10 h 15 HE le 10 septembre.