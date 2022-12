Karim Benzema s’attaque au patron de la France Didier Deschamps avec un tweet cryptique

Karim Benzema a posté un tweet énigmatique avec la légende “Parce qu’une fois que vous l’avez regardé, vous savez!” après que son agent, Karim Djaziri a partagé des informations sur les tests médicaux de Benzema. Les rapports montrent que l’attaquant du Real Madrid était apte à jouer dans les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Benzema a annoncé sa retraite internationale la semaine dernière. Il a posté une image sur Twitter avec la légende : « J’ai fait l’effort et les erreurs qu’il a fallu pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre se termine.

Karim Benzema faisait partie de l’équipe de la Coupe du monde qui s’est rendue au Qatar mais a été exclu d’une blessure à la cuisse avant le tournoi. La star du Real Madrid était prête à jouer un rôle crucial en attaque pour les Blues, mais Olivier Giroud l’a suppléé en son absence. L’attaquant de l’AC Milan a marqué quatre buts dans le tournoi pour devenir le meilleur buteur français de tous les temps, dépassant le record de Thierry Henry.

Benzema a toujours eu une relation tendue avec l’équipe de France. Le vainqueur du Ballon d’Or a rejeté une invitation d’Emmanuel Macron à faire partie de son entourage privé qui s’est envolé pour le Qatar pour assister à la finale.

L’agent de Benzema, Karim Djaziri, a publié les résultats médicaux de l’attaquant, il semble que Karim Benzema était apte à faire partie de l’équipe de France lors des matches à élimination directe de la Coupe du monde.

Dans son tweet, il a partagé une vidéo avec des images des résultats médicaux de Benzema avec une légende qui se traduisait par “J’ai mis ça là mais avant ça, j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que @Benzema aurait pu être apte pour le 1/8ème à sois au moins sur le banc ! Pourquoi lui avez-vous demandé de partir si tôt ?

Tout cela ne fait qu’aggraver la tension entre le joueur et l’équipe. Il est entendu que Benzema a coupé tout contact avec le staff technique de l’équipe de France après sa blessure. Benzema a connu une saison exceptionnelle avec Los Blancos, les guidant vers la Ligue des champions de l’UEFA la saison dernière avec ses performances impressionnantes.

Le joueur de 35 ans a marqué 37 buts et récolté 20 passes décisives en 97 matches toutes compétitions confondues pour l’équipe de France avant d’annoncer sa retraite. Benzema est devenu un élément clé de la configuration du Real Madrid au cours des dernières années, marquant 329 buts et enregistrant 160 passes décisives en 617 matches dans toutes les compétitions pour les géants de la Liga à ce jour.

