Karim Benzema remporte le Ballon d’Or, Alexia Putellas conserve le prix féminin

Karim Benzema a été récompensé de son remarquable succès avec le Real Madrid en remportant le Ballon d’Or lors d’une cérémonie étoilée à Paris lundi, tandis que l’Espagnole Alexia Putellas a conservé le prix féminin.

Benzema, qui est le premier Français à remporter le prix individuel le plus prestigieux du football depuis Zinedine Zidane en 1998, a marqué 44 buts en 46 matchs pour son club la saison dernière alors que le Real remportait la Ligue des champions et la Liga.

Quinze de ses buts sont survenus en Ligue des champions, dont des tours du chapeau lors de victoires à élimination directe contre le Paris Saint-Germain et Chelsea et trois autres dans les deux manches d’une superbe défaite en demi-finale contre Manchester City.

Le joueur de 34 ans, qui a également remporté l’UEFA Nations League avec la France, succède à Lionel Messi avec l’Argentin non nominé cette année après avoir remporté le prix pour la septième fois en 2021.

“Le Ballon d’Or est peut-être individuel mais c’est quand même une récompense collective. C’est le Ballon d’Or du peuple », a déclaré Benzema.

“Gagner ce trophée a toujours été quelque chose qui me trottait dans la tête”, a-t-il ajouté.

Benzema a poussé Sadio Mane à la deuxième place, bien que la star du Bayern Munich et du Sénégal ait vu son travail hors terrain reconnu puisqu’il a reçu un nouveau prix nommé d’après l’ancienne star brésilienne Socrates.

Kevin De Bruyne de Manchester City a terminé troisième, l’attaquant barcelonais Robert Lewandowski terminant quatrième.

– ‘Fier de mon parcours’ –

Gagner le prix, organisé par le magazine France Football, couronne une remarquable relance de carrière pour Benzema, qui a été exclu de l’équipe de France pendant cinq ans et demi en raison de son implication dans un scandale de chantage autour d’une sextape impliquant son coéquipier Mathieu Valbuena.

Il a ensuite été condamné à un an de prison avec sursis et à une amende de 75 000 euros (73 848 $).

Il est revenu dans l’équipe nationale pour le Championnat d’Europe de l’année dernière et ira maintenant à la Coupe du monde au Qatar avec la France le mois prochain.

“Il y a eu des moments qui ont été beaucoup plus difficiles pour moi, par exemple quand je n’étais pas avec l’équipe nationale, mais je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours”, a-t-il ajouté.

Benzema aura 35 ans le 19 décembre, au lendemain de la finale de la Coupe du monde, et est le plus vieux vainqueur du Ballon d’Or depuis le tout premier, Stanley Matthews en 1956.

L’ancien attaquant lyonnais est également le cinquième Français à remporter le prix, Raymond Kopa, Michel Platini et Jean-Pierre Papin ayant tous mis la main sur le trophée avant Zidane.

Le prix était auparavant basé sur les performances d’un joueur au cours de l’année civile.

Mais le format a changé, le prix étant désormais basé sur le record d’un joueur au cours de la saison dernière.

– Les yeux de Putellas reviennent de blessure –

Cela a peut-être aidé Putellas à remporter le prix féminin malgré une grave blessure au genou en juillet qui lui a valu de manquer le Championnat d’Europe avec l’Espagne.

Au lieu de cela, les performances de Putellas avec Barcelone ont été reconnues après avoir obtenu le meilleur score en Ligue des champions féminine pour aider les Catalanes à atteindre la finale, qu’elles ont perdue contre Lyon.

“Cela me rend encore plus ennuyé d’être blessé, mais je suis très heureux d’être ici”, a déclaré Putellas.

« Conserver le trophée est beaucoup plus difficile. Quand je me suis blessé au genou, je pensais que mes chances de gagner étaient passées, mais au final, le jury a basé sa décision sur l’ensemble de la saison dernière, dont je n’ai raté qu’un mois.

Le joueur de 28 ans a devancé Beth Mead, qui a marqué six buts pour l’équipe d’Angleterre qui a remporté l’Euro à domicile.

Sam Kerr de Chelsea et d’Australie est arrivé troisième.

Ce n’est que la quatrième fois qu’un Ballon d’Or féminin est décerné, la Norvégienne Ada Hegerberg remportant le prix inaugural en 2018 et Megan Rapinoe triomphant en 2019.

Il n’y a pas eu de cérémonie en 2020 en raison de la pandémie, avant que Putellas ne remporte son premier il y a un an.

Sa blessure signifie qu’il est peu probable qu’elle réussisse un triplé l’année prochaine, même si elle espère jouer à nouveau cette saison.

« Le genou va bien. J’ai juste besoin de me concentrer sur la récupération et si tout se passe comme je l’espère – et comme les médecins et mon club l’espèrent – je reviendrai jouer cette saison », a-t-elle déclaré.

Le milieu de terrain de Barcelone et d’Espagne Gavi a remporté le trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans, tandis que Lewandowski a reçu le prix du meilleur buteur de la saison dernière, rebaptisé trophée Gerd Mueller.

Thibaut Courtois du Real Madrid a remporté le prix du meilleur gardien de but de l’année.

