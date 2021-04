Karim Benzema a rejoint une élite UEFA Ligue des Champions liste alors qu’il marquait un but au Real Madrid Match nul 1-1 contre Chelsea au match aller de leur demi-finale mercredi. Benzema, avec le but contre Chelsea, a inscrit son 20e but en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Benzema n’est devenu que le cinquième joueur à marquer 20 buts ou plus dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Alors que Benzema est cinquième à 20 ans, ceux qui le précèdent sont Thomas Mueller (24), Robert Lewandowski (26), Lionel Messi (49) et Cristiano Ronaldo (67).

Benzema a également marqué son cinquième but en demi-finale de la Ligue des champions mercredi et à égalité avec Alessandro del Piero au quatrième rang du plus grand nombre de buts en demi-finale. Messi est troisième de la liste avec six buts, Lewandowski est deuxième avec sept buts et Ronaldo mène la liste avec un énorme 13.

Après avoir marqué contre Chelsea, il a également été à égalité avec Raul Gonzalez au troisième rang avec 33 buts dans la liste du plus grand nombre de buts marqués contre différentes équipes. Messi (36) et Ronaldo (35) mènent la liste.

Benzema a également atteint la quatrième place dans la liste des meilleurs buteurs de tous les temps en Ligue des champions. Lui et Raul ont 71 buts à leur actif. Lewandowski est troisième avec 73 buts, Messi est deuxième avec 120 et Ronaldo est en tête avec 134 buts.

Le match retour entre le Real Madrid et Chelsea est bien préparé avec le match aller se terminant par un match nul. Chelsea a un léger avantage basé sur le seul but à l’extérieur qu’ils ont marqué.

