Karim Benzema refuse l’invitation du président français à assister à la finale de la Coupe du monde

Karim Benzema a rejeté une invitation du président français Emmanuel Macron à assister à la finale de la Coupe du monde, ont indiqué des sources à ESPN.

Benzema s’est blessé à la cuisse quelques jours avant le premier match de la compétition en France, ce qui l’a conduit à rentrer chez lui.

Comme les autres joueurs blessés, Benzema a eu l’opportunité de rejoindre l’avion présidentiel pour se rendre à Doha pour la finale mais, aux côtés de Laurent Blanc, Zinedine Zidane et Michel Platini, il n’a pas accepté l’invitation.

Lucas Hernandez, qui s’est également blessé lors du premier match contre l’Australie, ne sera pas là non plus.

Didier Deschamps n’a pas voulu se laisser entraîner dans la polémique lors de sa conférence de presse d’avant-match samedi.

“Il y a eu des joueurs blessés et Karim était l’un d’entre eux. Depuis ce temps, j’ai eu 24 joueurs à soigner”, a déclaré Deschamps. “Poser cette question [about Benzema returning] est maladroit à leur égard. Je ne traite pas les invitations pour la finale pour les joueurs blessés ou les anciens joueurs. Certains seront là, d’autres pas.”

Karim Benzema a raté la Coupe du monde 2022 à cause d’une blessure. Jean Catuffe/Getty Images

Vendredi, Benzema a posté une photo sur Instagram avec les mots “Je ne suis pas intéressé”, qui fait très probablement référence à l’invitation.

Une source a déclaré à ESPN que Benzema “est entièrement derrière l’équipe et veut qu’ils remportent ce titre, qui sera un peu le sien d’une certaine manière”.

Benzema fait toujours officiellement partie de l’équipe de France à la Coupe du monde car il n’a pas été remplacé.

Cependant, Paul Pogba, N’Golo Kante, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku seront là aux côtés de Macron et de son épouse Brigitte, ainsi que du champion olympique de judo Teddy Riner et de l’ancien international français des années 1980 Alain Giresse.