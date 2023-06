Karim Benzema reçoit le Grand Ballon d’Or en Arabie Saoudite

L’ancien attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, a été dévoilé jeudi en tant que joueur d’Al-Ittihad devant des milliers de fans en Arabie saoudite, un jour après que le royaume riche en pétrole n’ait pas réussi à convaincre Lionel Messi.

Des feux d’artifice et des lance-flammes ont accueilli Benzema, vêtu de son kit noir et jaune avec le numéro neuf, au stade Al-Ittihad de 60 000 places à Djeddah, où un géant « KB9 » a été arboré sur le terrain dans des lumières vives.

Benzema rejoint l’idole portugaise Cristiano Ronaldo en tant que dernière superstar à rejoindre la Saudi Pro League, qui a une liste de cibles de haut niveau, selon une source proche des négociations.

L’apparition du Français à Djeddah fait suite à une cour saoudienne acharnée avec Messi avant que le vainqueur de la Coupe du monde argentine n’opte pour l’Inter Miami mercredi comme dernier club avant de prendre sa retraite.

Cela survient également après que LIV Golf, financé par l’Arabie saoudite, a réalisé une fusion choc avec le PGA Tour et le DP World Tour après plus d’un an d’acrimonie et de différends juridiques qui ont divisé le sport.

Benzema, qui a remporté cinq ligues des champions, quatre titres en Liga et trois Copas del Rey avec Madrid, a déclaré qu’il espérait plus d’argenterie avec les champions saoudiens.

« J’ai faim, je veux jouer et montrer ce que je peux encore faire sur le terrain, et surtout mettre le club là où il doit être, c’est-à-dire tout en haut », a-t-il déclaré lors d’une brève conférence de presse.

Avec des milliards de dollars de richesse pétrolière, l’Arabie saoudite s’est lancée dans une frénésie d’achat d’actifs sportifs dans le cadre de plans visant à diversifier son économie et à attirer le tourisme et les investissements.

La monarchie conservatrice, souvent ciblée sur son bilan en matière de droits de l’homme, a acheté le club anglais Newcastle United en 2021, la même année où elle a accueilli son premier Grand Prix de Formule 1.

– ‘Je t’aime Benzema’ –

En janvier, Ronaldo, 37 ans, a rejoint le club de Riyad Al-Nassr dans le cadre d’un contrat de deux ans et demi qui totaliserait plus de 400 millions d’euros. Aucun chiffre n’a été dévoilé pour Benzema.

Le véhicule souverain du Fonds d’investissement public qui est à l’origine des achats a également pris cette semaine des participations majoritaires dans quatre clubs, dont Al-Ittihad et Al-Nassr.

L’Arabie saoudite, dont le voisin le Qatar a accueilli la Coupe du monde l’an dernier, est pressentie pour participer au tournoi après avoir exploré une édition tricontinentale avec l’Égypte et la Grèce.

Les partisans, dont beaucoup portaient les couleurs d’Al-Ittihad, ont créé une atmosphère festive lors du dévoilement, agitant des drapeaux jaunes et des pancartes disant « Benzema 9 » et « Je t’aime Benzema » (je t’aime, Benzema – en français).

Une image de drone du visage du joueur a plané au-dessus du site de la ville de la mer Rouge, porte d’entrée de la ville sainte de La Mecque où Benzema, un musulman, a effectué deux pèlerinages « umra ».

Des bannières accueillant Benzema ornaient la ville et, selon la presse, 60 000 billets au prix symbolique de neuf riyals (2,50 $) se sont vendus en cinq heures.

Après avoir rejoint Madrid en 2009 depuis Lyon, Benzema a fait 648 apparitions et est deuxième sur la liste des buts de tous les temps du Real avec 354 – seul Ronaldo en a plus.

Mais après une saison 2021-22 stellaire où il a mené le Real à la gloire de la Ligue des champions et a été récompensé par le Ballon d’Or, il a été troublé par des blessures en 2022-23 et a raté la campagne de Coupe du monde de France au Qatar.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)