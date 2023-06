Karim Benzema quittera le Real Madrid après 14 ans au club espagnol | Nouvelles du monde

Le capitaine talismanique du Real Madrid, Karim Benzema, quittera le Bernabeu après 14 ans, a confirmé le club espagnol.

Benzema, ancien international français, a rejoint le club de Lyon en 2009 et a depuis joué 657 fois pour Real Madridmarquant 353 buts.

Au cours de cette seule saison, il a fait 42 apparitions, trouvé le filet 30 fois et aidé six buts.

On pense qu’il apparaîtra lors du dernier match de championnat de la saison du Real Madrid dimanche soir contre l’Athletic Bilbao.

Dans un communiqué, le Real Madrid a déclaré qu’il « souhaite montrer notre gratitude et notre affection à un joueur qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes ».

Le club a ajouté: « La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un brillant exemple de conduite et de professionnalisme, et il a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir.

« Les Madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l’une des grandes icônes de notre club et l’une des grandes légendes du football mondial.

« Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie. »

Les médias ont lié le Français à un déménagement en Arabie saoudite, où il rejoindra apparemment les champions de la Pro League Al-Ittihad – dirigés par l’ancien patron de la Premier League Nuno Espirito Santo.

Il suivrait l’ancien coéquipier du Real Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al Nassr fin 2022 après un retour mouvementé à Manchester United.