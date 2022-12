Karim Benzema quitte l’équipe de France

Après des décennies de scandales désordonnés; des allégations de racisme des médias et des fans français à une affaire de chantage désastreuse, la carrière tumultueuse de Karim Benzema avec Les Bleus est fini.

Son annonce est passée par les réseaux sociaux.

“J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il a fallu pour en arriver là où je suis aujourd’hui, et j’en suis fier”, à ses 18,7 millions de followers. “J’ai écrit ma propre histoire, et notre histoire se termine.”

Karim Benzema prend sa retraite

Son annonce explosive intervient quelques heures après qu’il a célébré son 35e anniversaire, et juste un jour après que la France ait perdu de manière déchirante la finale de la Coupe du monde aux tirs au but.

Benzema prend sa retraite du football international avec 97 sélections ; à égalité au dixième rang de l’histoire de France et avec 37 buts, cinquième de l’histoire de France. Certains de ses moments mémorables avec l’équipe incluent la victoire de l’UEFA Nations League 2020-21, où il a marqué deux buts.

Le temps de Benzema avec la France a été entaché par une multitude d’incidents. Il a été critiqué par le habitué français William Gallas comme étant “arrogant” lors de l’Euro 2008. Après avoir raté l’équipe de 30 joueurs pour la Coupe du monde en 2010, il a retrouvé une bonne forme sous le nouveau manager Laurent Blanc. Benzema s’est bien amusé à l’Euro 2012 et a même marqué trois buts lors de la Coupe du monde 2014.

Pourtant, Benzema manquerait à la fois l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018 en raison de son rôle dans un prétendu scandale de chantage impliquant son coéquipier français Mathias Valbuena. Son retour en France à l’Euro 2020 l’a vu marquer quatre buts en quatre matchs, mais encore une fois, la France a échoué.

Sa relation avec les fans de France a été pour le moins difficile. La France, récemment secouée par la xénophobie et le racisme, a compliqué ses relations avec Les Bleus.

Après un match particulièrement rude en 2011 où il a été ridiculisé dans la presse grand public, Benzema s’est plaint : « Si je marque, je suis français. Si je ne le fais pas, je suis arabe. Plusieurs stars, dont Kylian Mbappe, ont également dû faire face au problème.

L’attaquant du Real Madrid et vainqueur du Ballon d’Or a décliné l’opportunité de terminer sa carrière internationale en beauté lorsqu’il a décliné l’invitation du président français Emmanuel Macron à rejoindre le camp français. Benzema a raté toute la Coupe du monde en raison d’une blessure à la cuisse.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto