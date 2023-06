Karim Benzema quitte le Real Madrid après 14 ans

Le Real Madrid a confirmé que Karim Benzema avait décidé de mettre fin à son contrat au club. Le vainqueur du Ballon d’Or de l’année dernière, Benzema, est fortement lié à un transfert estival vers l’Arabie saoudite, les Los Blancos ayant confirmé son départ malgré un an restant sur son contrat.

Benzema a rejoint le Real Madrid en 2009, à seulement 21 ans, et a terminé sa carrière comme l’une des légendes du club historique. Au cours de ses quatorze saisons avec Madrid, il a remporté 25 titres, un nombre record pour le Real Madrid : 5 Coupes d’Europe, 5 Mondiaux des Clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 4 Ligues, 3 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d’Espagne.

« Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa période brillante et inoubliable en tant que joueur de notre club », a déclaré le Real Madrid dans un communiqué.

Le club a également confirmé qu’il organiserait un adieu pour la légende française le 6 juin.

« Mardi prochain, 6 juin, à 12h00, un acte institutionnel d’hommage et d’adieu à Karim Benzema aura lieu à la Ciudad Real Madrid, avec la présence de notre président Florentino Pérez », indique le communiqué.

La dernière apparition de Benzema pour le club pourrait avoir lieu plus tard dans la journée lorsque Madrid accueillera l’Athletic Bilbao en Liga au Santiago Bernabeu.

Le Français est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 353 buts tout en faisant le plus d’apparitions pour le club – 647.

Le Real Madrid a salué la profession de Benzema dans le communiqué et a déclaré qu’il avait gagné le droit de décider de son avenir.

« La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir. Les madrilènes et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l’un des grands mythes de notre club et l’une des grandes légendes du football mondial », a déclaré Madrid.

Benzema a remporté le très convoité Ballon d’Or et Joueur de l’année de l’UEFA la saison dernière après avoir guidé Madrid vers son 14e titre en Ligue des champions. Il a marqué 15 buts à l’UCL au cours de la saison 2021-22 pour aider les Los Blancos à ajouter un autre trophée européen à leur cabinet.

Le joueur de 35 ans devrait déménager en Arabie saoudite où joue déjà un autre joueur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Ronaldo a rejoint Al Nassr lors du mercato d’hiver.