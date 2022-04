Karim Benzema : Pourquoi j’ai décidé de prendre le stylo Panenka | Pep Guardiola : On jouera pour gagner à Madrid | Nouvelles du football

Karim Benzema explique sa “confiance mentale” derrière le penalty de Panenka tandis que Pep Guardiola dit que Man City ne se retiendra pas au match retour.

Un match à couper le souffle, rempli d’occasions et de moments de brillance individuelle était un régal pour ceux qui regardaient, mais laisse City, qui a eu le meilleur du match, avec la plus mince des pistes à défendre au Santiago Bernabeu mercredi prochain.

L’un des moments clés est survenu lorsque Aymeric Laporte de City a été pénalisé lorsque le ballon a frappé son bras dans la surface et Benzema a converti le penalty avec une puce effrontée “Panenka” au milieu pour porter le score à 4-3 à huit minutes de la fin.

C’était une compétence remarquable, qui a pris des nerfs d’acier étant donné que Benzema avait raté deux pénalités lors du dernier match du Real Madrid avec Osasuna. Après ses deux buts à Manchester, Benzema a maintenant inscrit 41 buts stupéfiants en 41 apparitions cette saison.

Benzema a déclaré: “J’ai toujours dans ma tête que si vous ne tirez pas de penalty, vous ne manquerez jamais un penalty. C’est la confiance mentale et c’est tout. J’ai beaucoup confiance en moi … alors je le fais et ça se passe bien.”

Le panel Soccer Special a été stupéfait par le penalty de Panenka de Karim Benzema qui a complété le score dans le thriller de sept buts contre Manchester City.



Son patron Carlo Ancelotti a déclaré: “Je pense qu’il a changé parce que les deux derniers penaltys n’étaient pas bons. Il a essayé à l’entraînement, je ne savais pas comment il tirerait. Il a choisi ça [Panenka] et il a très bien fait, montrant une forte personnalité et un fort caractère. Ce n’est pas facile en demi-finale de la Ligue des champions de tirer un penalty comme celui-là.”

Le patron de la ville, Pep Guardiola, sait que son équipe n’a qu’à éviter la défaite en Espagne pour atteindre une deuxième finale consécutive de la Ligue des champions, mais il ne changera pas sa philosophie offensive.

Pep Guardiola dit que la performance de son équipe a été “exceptionnelle” lors de la victoire 4-3 contre le Real Madrid, mais insiste sur le fait qu’ils devront jouer encore mieux au match retour.



Il a déclaré: “C’était un match fantastique pour les deux équipes. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Malheureusement, nous avons encaissé des buts et nous n’avons pas pu en marquer plus.

“Nous avons joué un match fantastique contre une équipe incroyable. Les moments où ils se lèvent et reviennent dans le match en première mi-temps, je pense que nous leur avons donné car notre accumulation était si nerveuse. Normalement, nous sommes si en sécurité et si bons. Aussi ils pressent vraiment bien et fort. Partout dans le monde et pour Manchester City, nous sommes si fiers. Mais il s’agit d’atteindre la finale et parfois le football arrive. Nous allons à Madrid pour essayer de gagner le match.

“Nous sommes sortis de la Ligue des champions à Tottenham quand Llorente avec la main. Aujourd’hui, c’est une main pour Laporte. Cela arrive. Tout ce que nous pouvons faire, c’est jouer comme nous le faisons. La qualité du Real Madrid est telle qu’ils peuvent vous punir.

“Ce que nous avons fait avec le ballon et sans le ballon, créant des chances et des chances et des chances, je ne peux rien demander d’autre. Je dis aux joueurs de se reposer. Leeds est maintenant la chose la plus importante et nous allons à Madrid pour gagner. Les deux équipes veulent attaquer et ont la qualité pour jouer. Le football est un spectacle fantastique. Félicitations à Carlo et à son équipe car ils sont si bons. En même temps, nous nous sommes vus que nous pouvions être là.”

Bernardo Silva mène les célébrations avec Kevin De Bruyne





Ancelotti : Nous avons très bien réagi

Madrid a déjà creusé profondément pour dépasser le Paris St Germain et Chelsea pour atteindre les demi-finales, et le Bernabeu est prêt pour une autre soirée spéciale la semaine prochaine. L’équipe d’Ancelotti avait semblé en danger d’être parfois époustouflée mardi, mais s’est en quelque sorte échappée d’un but.

Ancelotti Raconté BT Sport: “En tant que supporter de football, c’était un match fantastique. En tant que manager du Real Madrid, je pense que je dois prendre en considération que nous avons marqué trois buts et c’était vraiment important, mais nous n’avons pas si bien défendu.

“Nous avons encaissé deux buts si tôt dans le match, puis nous avons pu très bien réagir. Nous avons gardé le match ouvert jusqu’à la fin et bien sûr maintenant nous avons un grand rêve de jouer le deuxième match au Bernabeu et d’avoir la chance de aller en finale.

“Les 20 premières minutes ont été vraiment difficiles mais après cela, lentement, nous avons pu revenir dans le match et garder la qualification ouverte.

“Nous allons jouer contre une équipe très forte. Ils ont montré une qualité fantastique aujourd’hui, mais nous avons concouru et nous devons concourir davantage dans notre stade.”

Quelle est la prochaine étape pour Man City et le Real Madrid ?

Manchester City poursuit sa quête du titre de Premier League avec un déplacement à Leeds samedi soir à 17h30, en direct sur Sports du ciel. City détient un point d’avance sur Liverpool, qui visite Newcastle samedi midi.

Le Real Madrid peut remporter le titre de la Liga samedi avec une victoire à domicile contre l’Espanyol. Barcelone, deuxième, a raté l’occasion de réduire l’avance de 15 points du Real après avoir perdu 1-0 au Camp Nou contre Rayo Vallecano le week-end dernier.

Calendrier des matches de Manchester City :

A réorganiser : Loups (a) première ligue

30 avril – Leeds (a) première ligueen direct sur Sky Sports

4 mai – Real Madrid (a) Ligue des champions SF match retour

8 mai – Newcastle (h) Premier League, en direct sur Sky Sports

15 mai – West Ham (un) Premier League, en direct sur Sky Sports

22 mai – Villa Aston (h) première ligue

28 mai – Finale de la Ligue des Champions *

* Sous réserve de progrès