Karim Benzema obtiendra TOUJOURS une médaille si la France remporte la Coupe du monde

Karim Benzema pourrait encore décrocher une médaille si la France remporte la Coupe du monde – même s’il n’a pas joué pendant une minute tout au long du tournoi.

L’attaquant du Real Madrid a été appelé dans l’équipe et devrait être le point central de l’attaque, avant de se retirer à la veille du tournoi sur blessure. Olivier Giroud a pris le relais en son absence et a même battu le record de buts de Thierry Henry au Qatar.

La rumeur disait que Didier Deschamps pourrait bien se tourner vers Benzema pour ce match – annulé par l’homme lui-même – mais peu importe, le joueur de 34 ans pourrait encore se qualifier de vainqueur de la Coupe du monde d’ici la fin de la journée…

Karim Benzema est toujours en équipe de France… techniquement

La composition de la France face à la Pologne en huitièmes de finale, connaissez-vous le nom de Karim Benzema ? (Crédit image : BBC Sport)

C’était la composition de la France pour le dernier huitième de finale contre la Pologne. Les joueurs indisponibles – dont Lucas Hernandez, blessé – sont éliminés de la formation.

Regardez qui d’autre est là, en tant que No.19.

Benzema n’a jamais été remplacé en équipe de France. Alors que Deschamps a appelé Randal Kolo Muani pour remplacer Christopher Nkunku blessé avant le début du tournoi, il n’a jamais pris la peine d’obtenir un autre attaquant lorsque Karim Benzema a été renversé à l’approche de la compétition. Cela, selon la FIFA, signifie que Benzema est toujours dans l’équipe – et c’est pourquoi il serait toujours disponible pour la finale, s’il était en forme.

Et comme nous pouvons le voir sur un exemple de la finale il y a quatre ans, les joueurs qui ne font techniquement pas partie de l’équipe mais qui sont toujours inscrits sont toujours éligibles pour l’argenterie.

Nikola Kalinic pose pour un portrait avant une Coupe du monde avec laquelle il a refusé d’avoir quoi que ce soit à voir (Crédit image : Patrick Smith – FIFA/FIFA via Getty Images)

Lors du dernier tournoi, la Croatie a renvoyé l’ancienne star des Blackburn Rovers Nikola Kalinic après le premier match du tournoi. Kalinic, sur le banc pour le match d’ouverture contre le Nigeria, a refusé de se présenter comme remplaçant (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour une raison quelconque – alors quand la Croatie a perdu en finale contre la France, l’attaquant boudeur alors refusé sa médaille d’argent (s’ouvre dans un nouvel onglet).

On parle maintenant que Benzema pourrait ne plus jamais jouer pour la France (s’ouvre dans un nouvel onglet), refusant l’appel à venir au Qatar pour la pièce maîtresse et avec sa relation avec Deschamps irréparable. Peut-être refusera-t-il lui aussi sa médaille, mais l’offre sera là.