Karim Benzema mène la charge du Real Madrid en Ligue des champions mais Eduardo Camavinga pourrait être la clé contre Liverpool | Nouvelles du football

Il n’a que 19 ans et n’a commencé qu’un seul match de Ligue des champions toute la saison, mais Eduardo Camavigna pourrait bien être le joueur le plus important du Real Madrid au Stade de France samedi.

Le prodige français, une signature de 34 millions de livres sterling de Rennes l’été dernier, ne fait pas la une des journaux comme Karim Benzema ou Luka Modric, mais il a changé la donne de Madrid dans sa course vers la finale.

Alors qu’ils regardaient la défaite lors de leurs matches retour de la phase à élimination directe contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City, Carlo Ancelotti s’est tourné vers Camavigna à chaque fois et à chaque fois qu’il a été récompensé.

Les pouvoirs de récupération de Madrid découlent de leur record extraordinaire dans cette compétition – “c’est l’histoire de ce club qui nous aide à continuer quand il semble que nous sommes partis”, déclare Ancelotti – mais ils doivent beaucoup à un joueur qui représente leur avenir. aussi.

Image:

Camavigna célèbre avec son coéquipier du Real Madrid Rodrygo contre Man City





Dans les trois matchs, Camavigna a apporté qualité et sang-froid sur le ballon et sa ténacité, démontrant une maturité bien au-delà de ses années et fournissant l’impulsion nécessaire pour faire basculer l’élan de manière irréversible en faveur de Madrid.

Contre le PSG, son introduction pour Toni Kroos, alors que Madrid menait de deux buts, a fourni à Modric la plate-forme pour monter plus haut sur le terrain, d’où il a pu se lier à Benzema avec un effet dévastateur alors qu’ils renversaient le déficit.

Contre Chelsea, son pressing a forcé les revirements pour les deux buts madrilènes et il était également là dans les moments clés contre City, fournissant le centre à Benzema pour mettre en place le premier, puis récupérant le ballon pour lancer l’attaque pour le second. Il a même joué la passe cruciale avant le penalty du troisième.

Camavigna est un milieu de terrain polyvalent exceptionnel, l’étendue de son talent reflétée par ses cartes tactiles et thermiques dans la compétition cette saison. Mais sa contribution à la présence madrilène en finale ne saute pas dans les statistiques.

Il n’a pas encore marqué dans la compétition cette saison. Sa seule passe décisive est survenue lors d’une victoire en phase de groupes contre l’Inter Milan en septembre. Il a joué moins de minutes en Ligue des champions que Lucas Vasquez.

Et pourtant, Jurgen Klopp sera parfaitement conscient de ce que son introduction pourrait signifier pour son équipe – même si Liverpool est devant quand cela se produit. En réalité, particulièrement s’ils sont devant quand ça arrive.

Camavigna pourrait changer le cours du match de samedi mais, pour sa part, il sait que ses chances de jouer autre chose qu’un rôle de remplaçant sont minimes.

Kroos et Modric ont commencé chaque match dans les huitièmes de finale et Casemiro est une figure tout aussi incontournable derrière eux. Tous trois viseront à remporter la compétition pour la cinquième fois samedi. Cette expérience est irremplaçable.

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, pense que l’histoire du Real Madrid en Ligue des champions en fait les favoris pour la finale de samedi



Mais Camavinga a embrassé son rôle de soutien – même s’il ne lui est pas familier.

Il a rejoint Madrid à 18 ans après avoir déjà amassé 88 apparitions seniors pour Rennes. Il reste le plus jeune joueur de l’histoire de son ancien club à 16 ans et quatre mois. Fin 2020, il est devenu le plus jeune joueur et buteur français depuis plus d’un siècle.

Son talent prodigieux lui a valu une longue liste de prétendants à Rennes et beaucoup s’attendaient à ce qu’à son arrivée en Espagne, avec Modric ayant 36 ans et Kroos 32 ans, sa signature marquerait un changement de garde au milieu de terrain madrilène.

Un but lors de ses débuts en Liga, six minutes seulement après avoir quitté le banc pour remplacer Eden Hazard lors d’une victoire 5-2 contre le Celta Vigo en septembre, a donné du crédit à ces attentes et a laissé Ancelotti impressionné par son caractère ainsi que son talent considérable. .

Le Real Madrid est accueilli par les supporters à l’aéroport avant son vol vers Paris pour la finale de la Ligue des champions de samedi contre Liverpool



“Nous connaissons tous ses qualités physiques et techniques”, a déclaré Ancelotti. “Ensuite, sur le terrain, il a montré sa personnalité. Nous ne le savions pas. Ce qui se passe dans les matchs ne l’inquiète pas, il est confiant.”

À Noël, cependant, Camavigna n’avait commencé que six matchs, Ancelotti choisissant de le faire entrer lentement. Avance rapide de cinq mois et ce nombre n’est toujours que de 15.

Camavigna a dû faire preuve de patience mais il reste au centre des plans du club – et d’Ancelotti. “Camavinga est le présent et l’avenir de ce club”, a déclaré l’entraîneur du Real Madrid en mars. “C’est assez clair pour lui et pour nous.

Image:

Camavigna fête avec Karim Benzema, un joueur qu’il considère comme un mentor





“Le jour où Modric, Casemiro et Kroos seront plus âgés, nous aurons Camavinga, Federico Valverde et les jeunes qui sont en Castille, comme Antonio Blanco. Nous avons la relève idéale pour ces légendes du club.”

Et en attendant, ils ont quelqu’un capable de changer la donne depuis le banc. Camavigna est déjà bien connu du public français. Mais samedi au Stade de France pourrait rester dans les mémoires comme le jour où il s’est annoncé au monde.

Si Madrid se retrouve en difficulté en seconde période, si Modric et Kroos sont fatigués et qu’Ancelotti a besoin de quelque chose de spécial de la part de quelqu’un d’autre dans son milieu de terrain, Camavigna sera prêt et attendra.