Karim Benzema marque dans la victoire d’Al Ittihad et accorde une pénalité à son coéquipier au milieu des rumeurs de sortie de la Pro League saoudienne | MONTRE

L’ancien attaquant du Real Madrid Karim Benzema a marqué son premier but en Saudi Pro League au milieu de rumeurs de troubles entre le Français et son manager d’Al Ittihad, Nuno Espirito Santo. Benzema aurait pu marquer un doublé, cependant, l’attaquant vedette a choisi d’offrir un penalty à son coéquipier et une vidéo de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Selon plusieurs rapports, Benzema souhaitait devenir capitaine d’Al Ittihad après avoir rejoint l’équipe saoudienne de Pro League plus tôt cet été. Cependant, l’entraîneur Nuno Espirito avait d’autres idées et il a plutôt informé le conseil d’administration du club que le Français n’était pas la personne idéale pour sa configuration tactique.

Ainsi, l’ancienne légende du Real Madrid aurait été mécontente alors que des rumeurs faisaient état de troubles entre le joueur et l’entraîneur. Cependant, Benzema a été vu capitaine d’Al Ittihad lors de leur parcours 4-0 contre Al Riyad.

Non seulement Benzema a été capitaine de son club, après avoir fait match nul lors des deux premiers matchs de la nouvelle campagne, mais le joueur de 35 ans a marqué son premier but en championnat pour Al Ittihad et a également offert un penalty à son coéquipier Abderrazak Hamdallah.

Le Marocain avait gagné le penalty et même si Benzema est le tireur désigné, le Français a fait un sacrifice pour son coéquipier qui a inscrit un troisième but en autant de matchs.

Plus tôt, Karim avait réussi à sortir de l’impasse avec une belle finition, après avoir joué un rôle dans la préparation du premier but après seulement 17 minutes.

Al Ittihad a ensuite partagé la vidéo de la signature de leur star avec la légende « KB9 toujours heureux », cherchant à mettre fin rapidement aux rumeurs concernant son départ.

Benzema a ensuite republié la vidéo sur son compte. Il semble donc qu’il n’y ait pas beaucoup de problèmes au paradis des champions en titre de la Saudi Pro League.

Cette dernière victoire permet à Al Ittihad de rester en tête du classement de la ligue avec un record de victoires de 100 %, tandis qu’Al Nassr de Cristiano Ronaldo, qui a terminé deuxième la saison dernière, est troisième à partir du bas et n’a pas encore récolté un seul point en deux matches de championnat.