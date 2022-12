Karim Benzema, le Real Madrid est naturellement rouillé mais remporte une victoire

Le Real Madrid a remporté une victoire 2-0 au Real Valladolid alors que Karim Benzema a marqué deux buts en retard, dont un penalty, pour les écarter d’un point de Barcelone en tête de la Liga vendredi.

Le vainqueur du Ballon d’Or, Benzema, est revenu dans la formation de départ après avoir raté la Coupe du monde pour la France, après s’être blessé à la cuisse la veille du début du tournoi.

Le Real a obtenu un penalty à la 83e minute après un handball contre Javi Sanchez, Benzema convertissant le penalty.

Benzema a doublé l’avance de Madrid dans les arrêts de jeu après une passe décisive du remplaçant Eduardo Camavinga.

Réaction rapide

1. Le doublé de Benzema commence à faire ses preuves une fois de plus

Si le Real Madrid veut battre Barcelone pour le titre de LaLiga, il aura besoin de Karim Benzema en pleine forme, ce que nous n’avons pas vu jusqu’à présent cette saison. Sa performance à Valladolid vendredi a été un début lent pour y remédier. Ce n’était pas le vainqueur du Ballon d’Or à son plus haut niveau – loin de là – mais au coup de sifflet final, ce sont ses deux buts qui ont donné à Madrid les trois points et les ont envoyés en tête du classement avec le Barça pour jouer samedi.

Après avoir été renvoyé chez lui par la France avant le début de la Coupe du monde, l’espoir était que le temps supplémentaire de Benzema sur le terrain d’entraînement de Valdebebas – combiné au désir ardent de rappeler à tout le monde pourquoi il a été nommé meilleur joueur du monde il y a deux mois – verrait il a finalement tiré sur tous les cylindres après un arrêt-départ, une blessure a frappé la déception d’une saison. Cela aurait pu être un vœu pieux, et en première mi-temps, Benzema ressemblait à un joueur essayant de se retrouver. Son tir à la 17e minute, skié au-dessus de la barre après que le faible effort de Vinicius ait été sauvé par Jordi Masip, était le genre d’opportunité qu’il devrait vraiment enterrer.

La patience avec Benzema devrait cependant être sans fin – ses niveaux de performance astronomiques au cours des dernières années lui ont valu ce droit – et son penalty en seconde mi-temps, suivi d’une autre finition composée six minutes plus tard, s’est avéré inestimable pour Madrid sur la nuit. Ils espèrent que c’est un signe des choses à venir.

2. Madrid n’est pas encore au courant après la pause de la Coupe du monde

Après 50 jours d’absence, il était toujours peu probable que Madrid revienne instantanément à son meilleur niveau. Alors que la plupart des équipes avaient des liens avec la Copa del Rey la semaine dernière pour se préparer au retour de la Liga, Madrid – ainsi que les autres prétendants à la Supercopa, le Barca, le Real Betis et Valence – n’ont pas goûté au football de compétition depuis la mi-novembre, avec deux les matches amicaux à huis clos contre Leganes et Getafe sont leurs seules opportunités de vivre des conditions proches des conditions de match.

Le résultat a pu être vu pendant une grande partie du match contre Valladolid. Oui, Madrid aurait dû avoir un penalty pour le handball du défenseur Javi Sanchez, et Benzema a lancé sa première mi-temps pour prendre l’avantage sur la barre, mais l’équipe locale a également eu ses moments, avec le gardien Thibaut Courtois à fond pour empêcher le milieu de terrain Alvaro Aguado de faire 1-0. En seconde période, Madrid s’est créé peu d’occasions nettes, avec tout autant de danger venant de Valladolid à l’autre bout, jusqu’au penalty transformé par Benzema à la 83e minute.

Il y a beaucoup de place à l’amélioration, et cela devrait venir avec le temps de jeu, avec un calendrier chargé impliquant LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa et la Coupe du Monde des Clubs au cours des deux prochains mois.

3. Asensio et Ceballos ne parviennent pas à justifier de nouveaux contrats

Des matchs comme celui-ci – avec ses coéquipiers Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Luka Modric qui viennent tout juste de participer aux dernières étapes de la Coupe du monde – sont exactement le genre d’occasions dont les joueurs marginaux tels que Dani Ceballos et Marco Asensio devraient profiter. s’ils veulent convaincre le club de leur proposer de nouveaux contrats, leurs contrats actuels devant expirer à la fin de la saison.

Les deux joueurs devraient avoir suffisamment de talent et d’expérience pour pouvoir dominer un match comme celui-ci – ils seraient certains partants pour la plupart des équipes de LaLiga – mais encore une fois, ils offriraient frustrant peu. Les deux ont été impliqués dans l’appel de pénalité de Madrid en première mi-temps, mais se sont estompés rapidement et ont été remplacés bien avant la fin.

Ils devront offrir beaucoup plus pour persuader le club qu’ils ont quelque chose à offrir au-delà de l’été prochain.

Notes des joueurs

Real Madrid: Thibaut Courtois 8 ; Dani Carvajal 6, Antonio Rudiger 7, David Alaba 6, Ferland Mendy 6 ; Toni Kroos 7, Dani Ceballos 6, Fede Valverde 7 ; Marco Asensio 6, Vinicius Junior 7, Karim Benzema 8.

Sous-titres : Rodrygo Goes 6, Lucas Vazquez 7, Eduardo Camavinga 8, Luka Modric 6, Aurélien Tchouameni 6.

Réal Valladolid : Jordi Masip 8; Ivan Fresneda 7, Joaquin Fernandez 6, Javi Sanchez 5, Sergio Escudero 6 ; Monchu 6, Roque Mesa 7, Alvaro Aguado 6 ; Ivan Sanchez 6, Oscar Plano 7, Sergio Leon 5.

Sous-titres : Gonzalo Plata 6, Kike Perez 6, Luis Perez 6, Kenedy 6, Shon Weissman 5.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur joueur : Karim Benzema, Real Madrid.

Ce n’était pas sa meilleure performance, mais on ne peut pas discuter avec ses deux buts.

Moins performant : Javi Sanchez, Real Valladolid.

Il s’en est sorti avec un handball à l’intérieur de la surface de réparation, pour en donner un autre plus tard. Ce n’était pas la meilleure soirée pour le jeune produit du Real Madrid.

Faits saillants et moments marquants

Avant le match, les équipes ont rendu hommage à Pelé, décédé lundi à 82 ans.

Le Real Madrid honore Pelé avant le coup d’envoi ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/4jo1WyzhUl — ESPN FC (@ESPNFC) 30 décembre 2022

Vinicius regarde depuis le terrain pendant le moment, tandis que Ronaldo (actionnaire majoritaire du Real Valladolid) regarde depuis les tribunes.

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti, sur le match de Karim Benzema : “Ce sera bien pour lui, il m’avait l’air bien avant ce match, nous savions qu’il serait important aujourd’hui. Il a l’air très motivé et confiant. Dans cette deuxième partie de la saison, nous verrons un Karim différent de celui du première partie.”

Le gardien du Real Madrid Thibault Courtois, sur la feuille blanche : “La feuille blanche était bonne pour nous aujourd’hui. Dans d’autres matchs, si vous gagnez 3-0, bien sûr, vous le voulez, mais je préfère gagner 3-1 ou 3-2 plutôt qu’un 0-0. Aujourd’hui, il semblait comme être un match nul pendant longtemps, il y a eu de bons arrêts des deux gardiens de but.”

Ancelotti, sur la performance de Courtois : “C’était un match difficile contre un adversaire qui est entré dans le jeu petit à petit. Après la première mi-temps, quand nous avons bien joué, Valladolid a bien joué et c’était un match compétitif. Nous n’avons pas bien défendu, l’équipe n’était pas compact, mais dans cette situation difficile nous repartons avec trois points, avec un grand match de Courtois, un grand match de Benzema, donc nous terminons bien une année inoubliable. Nous avons des joueurs dans des conditions différentes et petit à petit nous devons les obtenir le tout en bon état.”

Courtois, sur la décision de pénalité du handball : “C’est un peu étrange, mais au final, les handballs, même en Coupe du monde, on n’a pas compris ce qu’est le handball et ce qui ne l’est pas. Je pense que celui-là était clair, mais c’est dommage pour Javi, c’est haut et il ne l’a pas fait. “Je ne vois pas le ballon. Ce sont des pénalités stupides, mais ce sont des pénalités.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– C’était le deuxième doublé de Karim Benzema cette saison et la première fois depuis le 28 août contre l’Espanyol.

Suivant

Real Madrid: Un match de la Copa del Rey contre l’équipe de quatrième division Cacereno le 3 janvier avant une visite à Villarreal en Liga le 7 janvier.

Réal Valladolid : Contre l’équipe de deuxième division Alaves dans une action de Copa del Rey le 4 janvier, puis à Majorque le 7 janvier en championnat.