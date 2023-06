Karim Benzema: le Real Madrid confirme le départ de l’attaquant français après 14 ans au Bernabeu | Nouvelles du football

Karim Benzema quittera le Real Madrid après 14 ans en fin de saison, a confirmé dimanche matin le club espagnol.

L’ancien international français a rejoint le Real depuis son club natal de Lyon en 2009 et a fait 657 apparitions, marquant 353 buts – il a fait 42 apparitions dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison, marquant 30 buts et aidant six autres.

Il n’a pas participé à la victoire 2-1 du Real contre Séville le 27 mai, mais pourrait figurer une dernière fois dans leur dernier match de championnat de la saison contre l’Athletic Bilbao dimanche soir.

Benzema, 35 ans, a remporté la Liga à quatre reprises et a remporté la Ligue des champions à cinq reprises lors d’une période chargée de trophées dans la capitale espagnole.

Une déclaration publiée sur le site officiel du club – traduite de l’espagnol – se lit comme suit : « Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa période brillante et inoubliable en tant que joueur de notre club.

« Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes.

« La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir.

« Les Madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l’un des grands mythes de notre club et l’une des grandes légendes du football mondial.

« Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle phase de sa vie.

« Mardi prochain, 6 juin, à 12h00, un acte institutionnel d’hommage et d’adieu à Karim Benzema aura lieu à la Ciudad Real Madrid, avec la présence de notre président Florentino Pérez. »

Plus à venir….