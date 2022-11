Karim Benzema: l’attaquant français exclu de la Coupe du monde 2022 au Qatar | Nouvelles du football

Karim Benzema a été exclu de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a confirmé la Fédération française de football.

Le vainqueur du Ballon d’Or, aux prises avec un problème musculaire, a été contraint de quitter la séance d’entraînement des champions en titre français plus tôt samedi.

“Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du monde un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur pour l’équipe de France, j’ai pleinement confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l’immense défi qui nous attend”, a déclaré l’entraîneur Didier Deschamps dans un communiqué.

La France, déjà privée des milieux de terrain influents Paul Pogba et N’Golo Kante pour cause de blessure, ouvre sa campagne face à l’Australie dans le groupe D ce mardi.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

