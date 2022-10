Karim Benzema: l’attaquant du Real Madrid remporte le Ballon d’Or masculin pour la première fois | Nouvelles du monde

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or masculin pour 2022.

Le joueur de 34 ans a réussi 44 buts en 46 matches la saison dernière alors que le Real remportait la Ligue des champions, un autre titre de LaLiga ainsi que les Super Coupes d’Espagne et d’Europe.

Benzema a été couronné lors d’une cérémonie à Paris devant Sadio Mane en deuxième et Kevin De Bruyne en troisième – l’attaquant devenant le premier vainqueur français du Ballon d’Or depuis Zinedine Zidane – qui lui a remis le prix – en 1998.

L’attaquant est également le plus ancien vainqueur du Ballon D’Or depuis que Stanley Matthews a remporté la première édition du prix en 1956.

“Cela me rend vraiment fier”, a déclaré Benzema. “Tout le travail que j’ai fait, je n’ai jamais abandonné. C’était un rêve d’enfant comme tous les enfants [have]. J’avais deux motivations dans ma vie – Zidane et Ronaldo. J’ai toujours eu ce rêve dans ma tête que tout est possible.

“Il y a eu une période difficile où je n’étais pas en équipe de France, mais je n’ai jamais cessé de travailler dur ni d’abandonner. J’ai toujours gardé la tête haute, concentré sur le football et je suis vraiment fier de mon parcours ici. C’était ‘ Ce n’était pas facile, c’était une période difficile.C’était difficile pour ma famille aussi.Être ici aujourd’hui, pour la première fois pour moi, je suis heureux et content de mon travail et je continue.

“Je tiens à remercier mes coéquipiers, que ce soit le Real Madrid ou l’équipe nationale. Mon entraîneur, merci à lui également. Le président du Real Madrid également.

“J’ai beaucoup de gens à remercier. C’est un prix individuel, mais c’est un prix collectif parce que chacun a joué un rôle.”

Putellas remporte le Ballon d’Or féminin

Comment les stars de la Premier League se sont-elles comportées?

De Bruyne a été élu joueur le mieux classé jouant actuellement en Angleterre, le milieu de terrain de Manchester City terminant troisième.

Il n’y a pas eu de succès pour Cristiano Ronaldo, car il a dû se contenter de la 20e place du tableau d’honneur du Ballon D’Or de cette année – la position la plus basse dans laquelle l’attaquant de Manchester United est classé dans ce prix depuis 2005.

Mohamed Salah de Liverpool a été élu cinquième meilleur joueur, devant Kylian Mbappe du PSG et le vainqueur du match de la Ligue des champions Vinicius Junior du Real Madrid.

L’attaquant de Manchester City Erling Haaland a terminé à la 10e place, juste une place devant Heung-Min Son de Tottenham et deux sur son coéquipier actuel Riyad Mahrez.

Le duo de Liverpool Fabinho et Virgil van Dijk ont ​​terminé respectivement aux 14e et 16e places, tandis que Luis Diaz, Casemiro, Bernardo Silva, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Darwin Nunez et Joao Cancelo constituaient le reste de la liste restreinte de 25 hommes.

Autres gagnants

Alexia Putellas de Barcelone célèbre après avoir remporté le Ballon d’Or féminin Pic: AP



Le prix féminin a été décerné à la star de Barcelone Alexia Putellas, qui a devancé la finaliste Beth Mead d’Angleterre au prix après avoir guidé le club catalan vers le titre espagnol avec un total de 100% de points.

Manchester City a été nommé Club de l’année lors de la cérémonie parisienne après avoir remporté son quatrième titre de Premier League en cinq saisons, battant Liverpool et le Real Madrid.