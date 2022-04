Karim Benzema, la connexion de Vinicius Jr. au Real Madrid est la clé de la brillante saison du club et la revendication du Ballon d’Or de l’attaquant

Lorsque l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema remporte enfin son premier Ballon d’Or, comme il le doit sûrement en 2022, j’espère sincèrement que ses premiers mots seront… « Je dois remercier Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior. »

En ce moment, Benzema joue le plus beau football de tous les joueurs de toutes les ligues majeures, et il le fait depuis le début de la saison 2021-22. Il ne s’agit pas simplement du vaste flot de buts qu’il marque au cours des quelques mois les plus prolifiques de toute sa carrière. Il ne s’agit même pas simplement du fait qu’il a pris la capacité du Real Madrid pour être le retour de tous les temps « ne vous oser radiez-nous » rois du football européen et a ajouté une imbattabilité supplémentaire à toute épreuve grâce à une série de buts improbables, admirables et inattendus.

C’est que ses compétences techniques, sa prise de décision, son mouvement, ses passes, son audace, sa créativité, sa confiance en soi, sa tête, son tir, ses réactions en une fraction de seconde et son espièglerie sont précisément ce que le Ballon d’Or a été inventé pour vénérer.

Benzema rend le football beau, dans le vrai sens du terme. Comme le grand art, l’opéra et le cinéma, le regarder éveille les sens. Mais quiconque ne voit pas le lien entre son partenariat avec Vinicius, aussi improbable soit-il, et l’élévation du Français à un niveau footballistique qui surpasse tout ce qu’il a produit au cours de sa carrière déjà somptueuse n’a pas prêté l’attention voulue – ou ne comprend pas le football.

S’il vous plaît dites-moi que vous regardiez la dernière bataille du Real Madrid de 2-0 pour gagner 3-2 à Séville dimanche (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis) ? Bien que l’arithmétique ne supporte pas encore cette affirmation, c’est la victoire qui a garanti que Madrid sera champion de LaLiga. De plus, c’était une performance pour avertir Manchester City que malgré leur départ en tant que favoris la semaine prochaine en demi-finale de la Ligue des champions, les champions anglais de Pep Guardiola ont été tirés au sort contre un ensemble tout à fait remarquable de personnages qui n’ont pas pu trouver le mot « reddition » dans un dictionnaire même s’il y avait des flèches pointant vers lui.

Le point culminant du retour de Madrid était un but, exquis à la fois dans la création et l’exécution, qui a montré l’ailier brésilien de 21 ans et le vainqueur français de 34 ans à leur meilleur. Revenez en arrière et regardez le cinquième but décisif si vous ne l’avez pas vu: Vinicius sprinte dans un petit espace où il ne semblait pas y avoir de place pour son corps, sans parler de l’invention et de l’anarchie, puis évoque un style de talon arrière creusé. passe à Rodrygo en fuite, une réduction du jeune avant que Benzema ne mesure ses angles et laisse un certain nombre d’hommes de Séville s’étaler, baver et gémir alors qu’il ramène le vainqueur.

Je le répète : bien que l’argument sur la grandeur de Benzema et la nécessité pour lui de remporter ce prix historique concerne la nature excellente de son jeu et son partenariat avec Vinicius plutôt que de pures statistiques, il est impossible d’échapper aux chiffres remarquables que les deux hommes génèrent.

Lorsque Benzema a frappé le filet, battu Séville et « décroché » ce qui sera son quatrième titre espagnol, il s’est mis à moins de six buts de dépasser le deuxième meilleur buteur de tous les temps de Madrid, l’inimitable Raul Gonzalez Blanco. Si le Français continue de marquer à son rythme actuel, il réussira l’exploit et atteindra son 324e pour Los Blancos environ 150 matchs plus rapidement que la légende espagnole n’a réussi. C’est juste hors des charts.

Si Karim Benzema du Real Madrid, à gauche, remporte le Ballon d’Or cette saison, il a sûrement une dette envers Vinicius Jr., à droite. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

À Séville, Benzema marquait également 86 buts que lui et Vinicius avaient marqués ou aidés pour le Real Madrid cette saison. C’est un total à couper le souffle étant donné qu’il s’agit de quelqu’un, Vinicius, dont le total de buts le plus élevé de toute saison espagnole précédente était de six. C’est un meilleur total de buts et de passes décisives cette saison que Robert Lewandowski et Thomas Muller au Bayern Munich, Lionel Messi et Kylian Mbappe au Paris Saint-Germain, et près de 30 de mieux que Mohamed Salah et Sadio Mane à Liverpool.

Avec jusqu’à neuf matches pour Benzema et Vinicius encore à jouer sous les couleurs de Madrid cette saison, c’est déjà un meilleur total de buts/assistance que lors de trois des saisons où le Français était partenaire de Cristiano Ronaldo entre 2009 et 2018.

Une partie de ce qui rend ce partenariat si délicieux est la joie de le regarder. Benzema – tête en daim, rusé et errant librement autour du dernier tiers du terrain, donné une liberté absolue par son entraîneur et donné le ballon chaque fois qu’il le demande par le reste de ses coéquipiers – montre chaque once et chaque pouce de ce il l’a appris depuis ses débuts à Lyon contre Metz il y a 17 ans.

Vinicius est parfois un peu gauche, parfois un peu génial. Arborant un sourire massif, des compétences techniques envoûtantes, une irrationalité et une irascibilité occasionnelles – le tout imprégné d’une personnalité « ne me mets pas en colère en me donnant des coups de pied », inondé du pur plaisir de mettre un adversaire en colère – il est le genre de joueur qui vend des billets et met des clochards sur les sièges.

Mais de tels partenariats ne sont généralement pas faits par des opposés. Comme le dit la vieille chanson : « Tu dis po-tay-to, je dis po-tah-to, on va tout arrêter ! » Il n’y a pas si longtemps, Benzema n’était pas le seul de l’équipe madrilène à avoir une patience à toute épreuve, car le gamin brésilien était si enclin à mélanger la bêtise et l’audace. Il était juste celui qui a été surpris en train de l’exprimer.

Imaginez la scène. Il y a exactement 16 mois, Madrid est en chasse à Mönchengladbach. Benzema, grincheux et découragé, revient pour la seconde mi-temps en compagnie de l’arrière gauche Ferland Mendy. Ignorant qu’il est à portée des microphones du côté du terrain, il est surpris en train de dire « Mec, ne lui donne pas le ballon, c’est comme s’il jouait pour l’autre équipe! »

Il parle de Vinicius, son coéquipier de 20 ans. Un gars qui a besoin de soutien, de conseils et de cajoleries, mais qui en a plein les oreilles et qui va tomber dans la presse espagnole d’ici quelques jours. En termes de « partenariat », ce moment était potentiellement le glas de la confiance et de la compréhension mutuelle, ainsi que de leur succès. Ce n’est pas comme ça que ça s’est passé, bien sûr, mais vous pouvez voir la menace.





Les chiffres, au départ, n’annonçaient pas non plus quelque chose de grand. Le premier match ensemble quand l’un d’eux a marqué ? Novembre 2018 contre le Real Valladolid, lorsque l’effort fou de Vinicius est entré. Le premier match dans lequel ils ont tous les deux marqué? Trois mois plus tard, quand chacun a touché le filet lors d’une victoire 3-0 contre Alaves. La première passe décisive de Vinicius pour Benzema ? Dix jours plus tard, le 13 février 2019, lorsque Madrid a gagné à l’Ajax.

Puis sont venus les lacunes et le jeu décousu, ainsi que la frustration de Benzema qui a débordé à Mönchengladbach cette nuit-là. En fait, il a fallu deux ans, de cette passe décisive à Amsterdam jusqu’au début de la saison lors de la défaite à domicile contre le shérif Tiraspol, pour que le gamin brésilien serve un autre but à Benzema en Ligue des champions.

Mais regardez-les maintenant.

À 2-0 et éliminé contre le PSG avec une demi-heure à jouer en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Vinicius lève les yeux lorsqu’il est sur la ligne de touche et enfile le ballon sur la botte droite de Benzema – précisément ce qu’il était auparavant accusé de ne pas faire. Contre Chelsea, 20 minutes après le début du match aller de leur quart de finale, la passe « coup de poing » du pied droit de Benzema envoie Vinicius sur l’aile gauche et cette fois, il ne lève pas les yeux. L’instinct guide son radar et il met le ballon directement sur le chemin de Benzema pour la plus grande tête de sa carrière et une avance de 1-0 à Londres.

Le Real Madrid Vinicius Jr. a expliqué à quel point les conseils de Karim Benzema l’ont aidé à devenir un attaquant plus complet, et leur partenariat est florissant. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Contre Chelsea à nouveau – dans les cordes, 3-1 à domicile, 3-3 au total et à seulement 15 minutes des tirs au but – encore une fois, Vinicius récupère le ballon sur la gauche. Benzema lui a appris à le gérer; la vie avec « Le Roi de France avait aidé ce gamin phénoménal à penser rapidement et à agir efficacement. Benzema lui a montré comment « se sentir » dans les moments cruciaux.

Tout s’est mis en place à cet instant contre Chelsea, qui aurait pu gagner 5-0 ou 6-0 lors de ce match retour. Vinicius s’arrête, permet à son partenaire de frappe de s’élancer vers le premier poteau, trompant ainsi Antonio Rudiger puis, délicieusement, s’accroche à sa livraison jusqu’à ce que le demi-centre allemand soit au mauvais endroit. Benzema a reculé de trois pas et se trouve donc dans un splendide isolement.

La croix est parfaite, la tête une pêche, et maintenant Madrid, tiré par le meilleur Benzema et son nouveau copain, Vinicius, est à 180 minutes d’une autre finale de Ligue des champions.

Benzema est d’accord avec moi sur l’importance de la beauté de son football, quelle que soit la séduction des statistiques.

Il a récemment soutenu : « De nos jours, trop de gens ne se soucient pas de ce que fait un joueur dans un match, seulement de savoir qui marque. Le lendemain, dans les gros titres, c’est ‘c’est le meilleur !’ Ça m’est arrivé : mauvais match, mais je marque, et je suis élogieux, ce n’est pas le genre de football que j’aime, et ce n’est pas ainsi que je comprends les choses.

« Quand je joue, j’essaie de montrer du respect. Quand je vois un coéquipier dans une meilleure position, je ne pense certainement pas ‘Woah, peut-être que je peux marquer à la place…’ Je lui passe simplement le ballon pour qu’il puisse convertir la chance la plus facile. J’essaie d’améliorer les choses pour ceux qui m’entourent.

Cela inclut Vinicius.

« Les gens se souviennent de ce que j’ai dit à son sujet [in Monchengladbach], mais ces jours-ci, il n’a rien à voir avec le joueur qu’il était alors. Demande lui! Il était clair qu’il avait tellement plus à produire : avec quelques mots, quelques indications sur le terrain, je lui ai montré des choses importantes sur le fait de jouer dans les 30 derniers mètres du terrain. Maintenant, il prend les bonnes décisions en matière de prise de vue, de croisement, de lever la tête pour voir l’image devant lui. Il fait ce qu’il aurait dû faire depuis un certain temps. Vini est jeune, mais très bon : maintenant, il n’y a plus rien à lui dire. »

Vinicius, s’adressant à l’UEFA, a soutenu le récit : « [Karim]’est une personne formidable : depuis le début, il m’a toujours apporté son soutien et sa confiance. Mais il s’agit surtout de ses conseils sur le terrain. C’est un rêve devenu réalité de jouer avec lui – quelqu’un que je ne pouvais voir que dans les jeux vidéo ! Sa qualité est incroyable. Je n’ai jamais joué avec un attaquant au niveau auquel il joue : il est différent des autres. »

Alors en ce moment, Vinicius et le Real Madrid doivent remercier Benzema d’avoir éduqué le joueur de 21 ans dont le cerveau suit désormais son rythme effréné. En décembre, quand il soulèvera le Ballon d’Or, j’aimerais entendre Benzema admettre : « Merci Kid, je te le dois. »