Karim Benzema fait ses adieux au Real Madrid après 14 ans

Le Real Madrid a confirmé que l’attaquant Karim Benzema quittera le club à la fin de la saison. Le Français aurait conclu un accord avec le club saoudien de la Pro League Al Ittihad et signera un contrat de deux ans.

L’illustre carrière madrilène prend fin

Le joueur de 35 ans a rejoint les Blancos de Lyon en 2009 et quitte l’équipe espagnole après 14 années illustres.

Pendant son séjour au club, l’attaquant a remporté 25 titres dont un record de 5 Ligue des champions, 4 titres de champion et 5 clubs du monde des clubs.

Benzema est le deuxième buteur de tous les temps du Real avec 353 buts en 647 apparitions et est également le détenteur actuel du Ballon D’Or et du joueur UEFA de l’année.

Le club fait une déclaration

Le communiqué officiel du club se lit comme suit: « Le Real Madrid Football Club et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre un terme à son expérience brillante et inoubliable en tant que joueur dans notre club. Le Real Madrid voudrait montrer sa gratitude et son affection à un joueur qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes. »

Benzema fera ses adieux aux supporters du club au Bernabeu dimanche tandis que le club fera officiellement ses adieux au joueur mardi prochain. Un événement est prévu au Real Madrid Sport City auquel assistera le président Florentino Perez.

Le média espagnol AS a rapporté que Benzema se voyait proposer un méga contrat de 200 millions d’euros sur deux saisons pour signer pour Al Ittihad. On pense que dans le cadre de l’accord, l’attaquant pourrait également être un ambassadeur de la candidature conjointe de l’Arabie saoudite pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Il sera intéressant de voir comment le Real remplacera le prolifique Français en attaque. Le club a déjà signé l’attaquant remplaçant Joselu de l’Espanyol, cependant, l’Espagnol fournira plus de profondeur à l’équipe avec Mariano Diaz.

Le manager Carlo Ancelotti serait un grand admirateur de l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane, il reste à voir si l’Anglais se déplace enfin à l’étranger à la recherche de trophées qu’il a toujours recherchés. Marca a affirmé que le Real était convaincu de pouvoir parvenir à un accord avec le joueur du club dans les prochains jours.

Crédit photo : IMAGO / PA Images