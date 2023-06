Karim Benzema et Lionel Messi seraient prêts à déménager en Arabie saoudite

Karim Benzema et Lionel Messi devraient déménager en Arabie saoudite, ont annoncé dimanche des informations après la confirmation du départ de l’ancien attaquant français du Real Madrid.

La chaîne de télévision publique saoudienne Al-Ekhbariya a affirmé que Benzema, 35 ans, avait signé avec Al-Ittihad, basé à Djeddah.

Des hauts responsables d’Al Hilal se sont envolés pour la France pour tenter de conclure un accord avec Messi après que le joueur de 35 ans ait joué son dernier match pour le Paris Saint-Germain samedi.

La délégation saoudienne prévoit de rencontrer le père et agent de Messi, Jorge, dans le but de finaliser la signature dès que possible, ont indiqué dimanche des sources à l’AFP.

Messi est arrivé à Paris il y a deux saisons en provenance de Barcelone, mais n’a pas été en mesure d’aider le PSG à remporter un titre insaisissable en Ligue des champions, le club ayant subi des défaites en huitièmes de finale lors des deux campagnes avec le maestro argentin.

Benzema et Messi sont en ligne pour rejoindre Cristiano Ronaldo dans le royaume du Golfe après que l’attaquant portugais a déménagé à Al Nassr depuis Manchester United après la Coupe du monde de l’année dernière.

Selon Al-Ekhbariya, le président des champions saoudiens Al-Ittihad et son adjoint étaient dans la capitale espagnole « pour signer officiellement » Benzema dans un « transfert record avec le Real Madrid ».

Le diffuseur a déclaré que Benzema avait conclu un accord de deux ans avec le club, basé sur les rives de la mer Rouge du royaume du Golfe.

Benzema a marqué un penalty lors de son dernier match à Madrid alors qu’ils faisaient match nul 1-1 avec l’Athletic Bilbao dimanche.

Au cours de la semaine dernière, le patron madrilène Carlo Ancelotti – ainsi que Benzema lui-même – avait déclaré que l’attaquant ne quitterait pas son contrat à Santiago Bernabeu plus tôt, avec un an à courir.

Benzema a remporté cinq Ligues des champions, quatre titres de la Liga et trois Copas del Rey avec Madrid et est le détenteur du Ballon d’Or du meilleur joueur du monde.

– Quitter Lyon –

Benzema a rejoint Madrid en 2009 en provenance de la Ligue 1 et de Lyon, sa ville natale.

Benzema s’est imposé comme un joueur clé aux côtés de Ronaldo et Gareth Bale dans le fameux trident offensif « BBC », avant de devenir le leader de l’équipe lorsque l’attaquant portugais est parti en 2018.

Il est le deuxième meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid, avec 354 buts pour l’Espagnol, derrière seulement Ronaldo sur 450.

Benzema s’est battu avec Gonzalo Higuain pour une place de départ régulière à ses débuts à Madrid, et a été une fois ridiculisé par l’entraîneur de l’époque, Jose Mourinho, pour être un « chat » au lieu du « chien de chasse » qu’il voulait.

Tout en jouant aux côtés de Ronaldo, Benzema a pris le rôle de fournisseur et a travaillé dur pour subvenir aux besoins de son coéquipier.

L’attaquant a considérablement augmenté son nombre de buts après le départ de Ronaldo, jouant au centre, et a marqué 44 buts en 46 matchs la saison dernière, une performance qui lui a valu le Ballon d’Or 2022.

La conquête la plus récente de Benzema a été la Copa del Rey en mai, le Real Madrid battant Osasuna pour remporter le titre pour la première fois depuis 2014.

Benzema peut chérir le triomphe de la Ligue des champions de la saison dernière le plus de tous ses succès, car il a joué un rôle crucial dans sa victoire.

L’attaquant a réussi un superbe triplé pour aider Madrid à revenir par derrière contre le Paris Saint-Germain lors des 16 derniers et à progresser.

Benzema a inscrit un autre triplé à Stamford Bridge en quart de finale contre Chelsea et a marqué le but en prolongation au match retour qui a envoyé son équipe en demi-finale.

L’attaquant a également marqué trois buts en deux matchs contre Manchester City de Pep Guardiola pour aider Madrid à atteindre la finale, qu’ils ont remportée contre Liverpool à Paris – son premier triomphe en Ligue des champions en tant que figure de proue de l’équipe.

