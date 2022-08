Karim Benzema et Carlo Ancelotti du Real Madrid remportent le titre de joueur de l’UEFA et d’entraîneur de l’année

Karim Benzema a été nommé Joueur masculin de l’année de l’UEFA – consolidant son statut de favori pour remporter le Ballon d’Or – après avoir marqué un record personnel de 15 buts alors que le Real Madrid remportait la Ligue des champions 2021.

Benzema, 34 ans, a aidé Madrid à remporter un doublé en Liga et en Ligue des champions la saison dernière et a été l’homme clé de leur série de retours spectaculaires en Europe, notamment en marquant des tours du chapeau contre le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Le prix a été remis lors d’une cérémonie à Istanbul jeudi – coïncidant avec le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions pour 2022-23 – où l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a également été nommé entraîneur masculin de l’année de l’UEFA.

Ancelotti a été choisi devant Pep Guardiola de City et Jurgen Klopp de Liverpool.

Lorsqu’on lui a demandé comment il était devenu l’entraîneur le plus titré de la compétition, Ancelotti a déclaré : “La passion que j’ai pour le sport et la qualité des joueurs.

“La saison dernière, il y avait une connexion fantastique entre les vétérans et les jeunes, il y avait une chimie fantastique avec les supporters qui nous a aidés à atteindre un exploit incroyable.”

À propos de Benzema, Ancelotti a déclaré : “Karim n’est pas seulement un attaquant fantastique et un meilleur buteur, c’est un footballeur fantastique, soutenu par une excellente attitude jour après jour.

“Par rapport à l’année dernière, cette année, il a amélioré ses connaissances, il connaît très bien le jeu, comment gérer le jeu et c’est un leader solide dans le vestiaire et un bon ami à moi. Nous avons de la chance d’avoir Karim.”

Benzema a battu son coéquipier Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne de Manchester City pour le prix du joueur masculin de l’année, qui est voté par un jury de représentants de clubs et de journalistes parmi une liste restreinte de 15 joueurs choisis par le groupe d’étude technique de l’UEFA.

Benzema suit Jorginho, qui a remporté le prix 2021 après avoir remporté la Ligue des champions avec Chelsea et l’Euro 2020 avec l’Italie.

Malgré une brillante carrière, remportant cinq ligues de champions et quatre titres en Liga en 13 ans au Real Madrid, l’attaquant français a remporté relativement peu de distinctions individuelles.

Il a terminé quatrième lors du vote pour le Ballon d’Or 2021 derrière Lionel Messi, Robert Lewandowski et Jorginho, mais est le favori pour remporter le prix 2022 lors de sa remise par France Football en octobre.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.