Karim Benzema du Real Madrid remporte le Ballon d’Or masculin, Gavi meilleur joueur des moins de 21 ans

Karim Benzema a reçu le Ballon d’Or 2022 lors d’une cérémonie à Paris lundi après une saison 2021-22 stellaire qui l’a vu mener le Real Madrid à un doublé en Ligue des champions et en Liga.

Benzema, 34 ans, a marqué 27 fois en carrière en Liga la saison dernière et a été le meilleur buteur de la Ligue des champions avec 15 buts, dont des tours du chapeau contre le Paris Saint-Germain et Chelsea.

Il a devancé Sadio Mane du Bayern Munich et Manchester City Kévin de Bruyne, qui sont respectivement arrivés deuxième et troisième. L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe est arrivé à la sixième place, tandis que l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a terminé à la 20e place.

L’international français a remporté le prix – qui est décerné par le magazine France Football – pour la première fois de sa carrière lors d’une cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris.

Un jour plus tôt, Benzema avait ouvert le score alors que Madrid battait Barcelone 3-1 en le classique prendre trois points d’avance en tête du classement de la Liga.

Il est le premier joueur madrilène à recevoir le prix depuis Luka Modric en 2018, et le premier Français à gagner depuis Zinedine Zidane en 1998.

Lionel Messi l’a remporté en 2019 et 2021, alors qu’aucun Ballon d’Or n’a été décerné en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Karim Benzema a remporté son premier trophée Ballon d’Or après une fantastique saison 2021-22. Diego Souto/Images sportives de qualité/Getty Images

En 13 ans à Madrid, il a remporté cinq trophées de la Ligue des champions, quatre titres de LaLiga, deux Copas del Rey, quatre Super Coupes de l’UEFA et quatre Supercopas d’Espagne.

Benzema a reçu une large reconnaissance pour ses performances en Ligue des champions la saison dernière, marquant 10 buts lors des victoires à élimination directe de Madrid contre le PSG, Chelsea et Manchester City en route pour remporter la 14e Coupe d’Europe du club.

Après une absence de six ans de l’équipe de France, il est revenu pour les aider à remporter l’UEFA Nations League en 2021 et devrait mener leur attaque lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Plus tôt dans la cérémonie, le milieu de terrain du Barca Gavi a remporté le trophée Kopa, le prix décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans.

Gavi, qui a eu 18 ans en août, a remporté le prix devant Jude Bellingham du Borussia Dortmund et Jamal Musiala du Bayern Munich. Il succède à son coéquipier du Barça, Pedri, vainqueur l’an dernier.

Après avoir fait son entrée dans la première équipe à l’âge de 16 ans l’année dernière, Gavi a fait 47 apparitions pour le Barça dans toutes les compétitions en 2021-22, marquant deux buts.

Ses performances pour le club catalan lui ont valu une convocation dans l’équipe nationale d’Espagne et il est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais représenté La Roja à l’âge de 17 ans et 62 jours.

Gavi a depuis remporté 12 sélections pour l’Espagne et est un habitué du club et du pays à l’approche de la Coupe du monde le mois prochain.

Pendant ce temps, Robert Lewandowski a remporté le prix Gerd Muller du meilleur attaquant de l’année et Thibaut Courtois de Madrid a remporté le prix Lev Yashin du meilleur gardien de but.

Les organisateurs du Ballon d’Or ont ajouté un prix humanitaire nommé d’après le regretté milieu de terrain brésilien Socrates. Le trophée est allé à Mane pour son travail caritatif au Sénégal, notamment la construction d’un hôpital et des dons à l’école.