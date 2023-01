Karim Benzema du Real Madrid refuse de discuter d’une sortie “difficile” de la Coupe du monde avant la finale de la Supercopa

Karim Benzema a refusé de discuter des événements “difficiles” qui l’ont vu se retirer de l’équipe de France de la Coupe du monde, alors qu’il se prépare à mener le Real Madrid à sa finale de Supercopa d’Espagne avec Barcelone dimanche.

Le vainqueur du Ballon d’Or est maintenant de retour en forme – après une série de problèmes aux ischio-jambiers qui ont abouti à son renvoi du Qatar par l’entraîneur français Didier Deschamps – et a marqué quatre buts lors de ses trois derniers matchs à Madrid avant le Classique affrontement à Riyad, en Arabie Saoudite.

Benzema a marqué un penalty lors de la victoire en demi-finale de mercredi contre Valence – ainsi qu’une conversion lors de la fusillade – alors que Madrid cherche à conserver le trophée remporté en 2022.

“Ce qui s’est passé, c’est arrivé”, a déclaré Benzema lors d’une conférence de presse samedi, interrogé sur la France. “L’important pour moi, c’est le match de demain. Je suis prêt. Je me sens bien dans ma tête et dans mon corps… Le reste appartient au passé. C’était difficile, mais c’est tout.”

L’attaquant a été pressé de dire ce qu’il ressentait après avoir raté la Coupe du monde et sa retraite internationale ultérieure, mais a refusé de discuter davantage de la question.

“Écoutez, ce n’est pas le problème demain. C’est la finale”, a-t-il déclaré. “Je suis désolé, je ne peux plus te parler de la France ni de la Coupe du monde. Si tu me demandes pour le match de demain, je répondrai, mais je ne parlerai pas du reste.”

Karim Benzema a quitté l’équipe de France pour la Coupe du monde avant le début du tournoi. Jean Catuffe/Getty Images

Plus tôt samedi, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a déclaré que Benzema était “de retour” et “motivé” pour livrer dans la finale de la Supercopa et dans la seconde moitié de la saison.

“J’ai eu une blessure, j’ai travaillé dur pour revenir et revenir à mon niveau”, a déclaré Benzema. “Je suis de retour et je suis très heureux. Espérons que je pourrai continuer à aider mes coéquipiers.”

Le contrat de Benzema doit expirer à la fin de cette saison, mais il ne mettrait pas de limite de temps à son séjour à Madrid, où il en est maintenant à sa 14e saison.

“Je suis là”, a déclaré Benzema. “J’apprécie chaque séance d’entraînement, chaque match. Pour moi, c’est d’année en année. Je ne peux pas dire combien de temps je serai à Madrid, mais ce que je peux dire, c’est que j’apprécie chaque jour à Madrid… Après ça, dans le football, on ne sait jamais.”