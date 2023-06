Karim Benzema du Real Madrid laisse un héritage lors du dernier match du club

MADRID – Karim Benzema a marqué un penalty lors de son dernier match pour le Real Madrid alors qu’ils étaient tenus en échec 1-1 par l’Athletic Club en Liga dimanche.

Avec l’accent mis sur Benzema, c’est Thibaut Courtois qui a joué le rôle principal en première mi-temps, sauvant le penalty de Mikel Vesga à la 10e minute avant de faire basculer le tir de Yuri Berchiche au-dessus de la barre. La meilleure occasion de l’équipe locale est revenue à Rodrygo Goes, refusé alors qu’il tentait de dribbler le gardien Unai Simon.

Oihan Sancet a donné l’avantage à l’Athletic après la pause – après que Courtois ait retenu son effort initial – et Benzema a égalisé depuis le point de penalty à la 72e minute, avant d’être remplacé par une standing ovation.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Réaction rapide

1. Benzema marque lors des adieux au Bernabeu

La confirmation du Real Madrid – qui est intervenue à 11h53 heure locale, un peu moins de sept heures avant le coup d’envoi – que Benzema quitterait le club cet été signifiait qu’il n’y avait qu’un seul nom sur les lèvres de ceux qui ont rempli le Santiago Bernabeu pour cela. dernier match de la saison de Liga. Il y avait une énorme acclamation lorsque le nom de Benzema a été lu sur les haut-parleurs du stade avant le coup d’envoi, et avec les fans désespérés de le voir marquer une fois de plus, il y avait de l’excitation chaque fois que l’attaquant s’approchait du ballon dans une position dangereuse. Mais cela n’arrivait pas trop souvent.

Benzema est incontestablement l’un des plus grands joueurs de l’histoire du Real Madrid. Un seul joueur – Cristiano Ronaldo – a marqué plus que ses 354 buts. Aucun joueur n’a remporté plus de ses 25 trophées. Et bien sûr, nous parlons du vainqueur en titre du Ballon d’Or. Il est également vrai que cette saison a été décevante, compte tenu des niveaux qu’il a atteints l’an dernier.

Cette performance était représentative de sa façon de jouer, proche de ce qu’il était, mais pas tout à fait là. Pourtant, les objectifs sont venus. Son penalty ici en a fait 19 en Liga cette saison, et signifiait que lorsqu’il a été retiré, il n’y avait aucun regret, juste les applaudissements d’une foule qui savait qu’elle avait été témoin d’un moment historique.

Karim Benzema célèbre après avoir marqué un penalty lors de son dernier match pour le Real Madrid. (Photo de Florencia Tan Jun/Getty Images)

2. Les questions abondent avant un été chargé

L’avenir de Benzema est maintenant clair, mais il y a encore beaucoup de doutes sur cette équipe du Real Madrid avant la saison prochaine. Le club a confirmé que Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano Diaz partiront, mais il n’y a encore rien d’officiel sur le milieu de terrain Dani Ceballos ou le défenseur Nacho Fernandez.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Ceballos et Nacho ont tous deux commencé ici, Nacho dans sa position préférée en tant que défenseur central, tandis qu’Asensio a été présenté – pour Ceballos – en tant que remplaçant à la 58e minute, avant d’être lui-même retiré tard. Nacho avait l’air assuré à l’arrière, comme il le fait toujours. L’entraîneur Carlo Ancelotti aimerait qu’il reste, mais seulement 18 titularisations en Liga n’ont pas encore convaincu le joueur de le faire.

Quant à Ceballos, sa forme depuis Noël a convaincu le club de lui proposer un nouveau contrat, mais cette performance rappelait un joueur qui frustre aussi souvent qu’il impressionne. Et il y a aussi plus de doutes, à l’arrière et ailleurs au milieu de terrain. Dani Carvajal a besoin de concurrence à droite, tandis qu’Aurélien Tchouameni entamant un autre match sur le banc illustrait son importance réduite depuis la Coupe du monde.

3. Courtois est désormais l’homme principal de Madrid

Avec le départ de Benzema, Madrid aura besoin de nouveaux dirigeants pour intervenir en son absence. Courtois a présenté un argument convaincant ici – comme il l’a fait toute la saison – qu’il pourrait être le joueur le plus important de cette équipe du Real Madrid. Le penalty de Courtois à la 10e minute était impressionnant, devinant la bonne façon de sauver le coup de pied de Vesga – même s’il lui arrivait à une bonne hauteur – et son arrêt en première mi-temps de Berchiche était encore meilleur.

À maintes reprises cette saison, Courtois a réalisé au moins un arrêt crucial par match. Quels que soient les points d’interrogation sur tous les autres domaines de l’équipe – et ils existent en défense, au milieu de terrain et en attaque – Madrid n’a rien à craindre dans les buts. Agé de 31 ans, Courtois les couvre pour les années à venir.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Thibaut Courtois, Real Madrid

A fait un arrêt de pénalité exceptionnel et trois autres bons arrêts.

MEILLEUR : Oihan Sancet, club d’athlétisme

A bien pris son but, gardant son sang-froid après que Courtois ait retenu son premier tir.

MEILLEUR : Nico Williams, club d’athlétisme

Il avait l’air dangereux à chaque fois qu’il montait sur le ballon.

Le pire : Dani Ceballos, Real Madrid

Fait peu d’impression au milieu de terrain.

Le pire : Mikel Vesga, club d’athlétisme

A repoussé la chance de mettre l’Athletic devant tôt depuis le point de penalty.

Le pire : Dani Carvajal, Real Madrid

Semblait de nouveau de mauvaise humeur. Madrid pourrait faire avec des arrières droits cet été.

Faits saillants et moments marquants

Benzema laisse au Real Madrid une légende du club.

CV historique pour Karim Benzema 👑 pic.twitter.com/q7L3xEBRRi — ESPN FC (@ESPNFC) 4 juin 2023

Et avant d’être remplacé, Benzema marque un but lors de ses adieux à Madrid.

BENZEMA MARQUE DANS SON MATCH D’ADIEU ! LÉGENDE 👑 pic.twitter.com/0k2HJLTgxi — ESPN FC (@ESPNFC) 4 juin 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Courtois sur ce qui manquait à Madrid cette saison: « Comme nous l’avons vu aujourd’hui, nous avons manqué de clarté pour marquer plus de buts, et nous avons donné un but à l’arrière. Nous serons meilleurs la saison prochaine. »

Courtois sur Benzema: « Ça a été un plaisir de jouer avec lui. C’est un excellent joueur. C’est dommage, mais on le comprend. C’est une légende et il mérite de choisir. Je lui souhaite le meilleur. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Thibaut Courtois : 1er arrêt en 4 tirs PK affrontés en Liga cette saison. Il devient le 13e GK différent à sauver un tir PK cette saison

Oihan Sancet : Le plus jeune joueur sportif (23 ans) à avoir marqué au Bernabeu en Liga depuis Inaki Williams en 2018.

Karim Benzema marque son 18e but en carrière en Liga contre l’Athletic Club – le plus grand nombre de tous les joueurs depuis qu’il a rejoint la ligue en 2009-10. Ronaldo en a 17, Messi en a 16 pendant la durée.

Karim Benzema quitte le Real Madrid en marquant au rythme d’un but toutes les 108 minutes cette saison en Liga, le 4e meilleur rythme de sa carrière pour le club, et le meilleur en Liga cette saison (min. 10 buts)

Suivant

Real Madrid: La saison 2022-23 de LaLiga étant terminée, Los Blancos donneront le coup d’envoi de leurs matchs amicaux d’été contre l’AC Milan le 23 juillet.

Club athlétique: Jouer le Celtic lors d’un match amical le 1er août.