L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a salué son attaquant Karim Benzema comme le meilleur attaquant français de tous les temps après que ses deux buts les aient aidés à battre un Athletic Bilbao têtu 3-1 à domicile mardi en Liga.

Madrid a joué les 77 dernières minutes avec un homme supplémentaire après le carton rouge de Raul Garcia, mais les visiteurs n’ont pas facilité la vie des champions et Ander Capa a marqué en seconde période pour annuler la frappe d’ouverture de Toni Kroos.

Benzema, cependant, a montré sa classe en fin de match, rétablissant l’avance de Madrid en se dirigeant sur un centre de Dani Carvajal avant de terminer la victoire en terminant une contre-attaque rapide dans le temps supplémentaire.

On a demandé à l’entraîneur si son compatriote était le meilleur attaquant français de tous les temps après le match et il n’avait aucun doute.

« Pour moi, il est le meilleur, car il a passé si longtemps au Real Madrid et il ne cesse de faire ses preuves », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse.

«Il a disputé plus de 500 matchs et marqué tellement de buts. Ses réalisations et ses honneurs parlent d’eux-mêmes. Pour moi, il est le meilleur, bien sûr.

Benzema est devenu une figure talismanique du Real depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, mais n’a pas joué pour la France depuis 2015 à la suite d’un incident impliquant son coéquipier national de l’époque, Mathieu Valbuena.

Mais Zidane l’a toujours classé au-dessus des grands français comme Thierry Henry, David Trezeguet et les joueurs actuels Antoine Griezmann et Kylian Mbappe.

«C’est un joueur plus complet maintenant qu’il ne l’était auparavant. Il n’est pas un pur numéro neuf, il ne pense pas seulement à marquer des buts et c’est ce que j’aime chez lui », a ajouté Zidane.

«Il adore s’associer avec ses coéquipiers et leur créer des opportunités, mais il sait aussi marquer des buts et il le fait lorsque l’équipe a le plus besoin de lui, comme il l’a fait aujourd’hui. C’est de ça que Karim est tout.