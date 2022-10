Karim Benzema devrait remporter le Ballon d’Or après des exploits avec le Real Madrid

Karim Benzema est le grand favori pour remporter le Ballon d’Or masculin lors d’une cérémonie à Paris lundi et devient ainsi le premier Français à remporter le prix individuel le plus prestigieux du football depuis Zinedine Zidane il y a près d’un quart de siècle.

Il y a 30 nominés, mais l’attaquant du Real Madrid est le candidat par excellence après que ses performances remarquables la saison dernière aient aidé son club à remporter la Ligue des champions et la Liga.

Benzema a marqué 44 buts en 46 matchs pour son club, dont 15 en Ligue des champions.

Ses exploits comprenaient un triplé en 17 minutes de seconde période contre le Paris Saint-Germain lors des 16 dernières, et un autre à Chelsea en quart de finale aller. Il a également marqué trois autres buts lors des deux manches de la demi-finale contre Manchester City.

Benzema a été nommé joueur UEFA de l’année en août, et il vit un merveilleux crépuscule de sa carrière avec la Coupe du monde à venir.

Ancien paria, exclu de l’équipe de France pendant cinq ans et demi en raison de son implication dans un scandale de chantage autour d’une sextape impliquant son coéquipier Mathieu Valbuena, Benzema a mis cela derrière lui et joue le meilleur football de sa carrière avec son 35e anniversaire approchant le lendemain de la finale de la Coupe du monde.

“Ce qui est le plus important pour moi, c’est de gagner des trophées collectifs. Si vous faites bien les choses sur le terrain, des récompenses individuelles suivront », a récemment souligné Benzema.

Sa victoire au Théâtre du Châtelet de la capitale française semble inéluctable.

“S’ils ne l’annulent pas, il va probablement gagner ce Ballon d’Or”, a déclaré l’attaquant barcelonais Robert Lewandowski cette semaine.

C’était une blague du Polonais, qui aurait sûrement été couronné en 2020 si le prix de cette année-là n’avait pas été annulé en raison de la pandémie.

Pas de Messi

Le service normal a été rétabli l’année dernière lorsque Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or pour la septième fois, mais il n’est même pas nominé cette fois après une saison décevante au Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo est nominé mais il n’y a pas de Neymar sur la liste.

Mis à part Benzema, il y a quatre autres membres de l’équipe gagnante de la Ligue des champions du Real : Vinicius, l’éternel Luka Modric, le gardien Thibaut Courtois et le milieu de terrain Casemiro, maintenant de Manchester United.

Kylian Mbappe, Erling Haaland, Lewandowski et Kevin De Bruyne sont également présents, mais Benzema se démarque de loin.

Si Benzema gagne, il sera le cinquième Français à le faire, après Raymond Kopa en 1958, Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zidane (1998).

Le prix était auparavant basé sur les performances d’un joueur au cours de l’année civile.

Mais le format a changé, le prix étant désormais basé sur le record d’un joueur au cours de la saison dernière.

Putellas conservera le prix féminin?

Il y a beaucoup moins de certitude sur l’identité de ce qui sera le quatrième Ballon d’Or féminin.

Trois membres de l’équipe anglaise vainqueur du Championnat d’Europe sont présélectionnés parmi les 20 prétendants.

Lucy Bronze et Millie Bright ont toutes deux été nommées, mais l’attaquante d’Arsenal Beth Mead est la candidate la plus probable après avoir marqué six buts à l’Euro.

L’Australien Sam Kerr et le duo allemand Lena Oberdorf et Alexandra Popp ont peut-être aussi leur mot à dire, mais il pourrait aussi s’agir à nouveau de l’Espagnole Alexia Putellas, qui a gagné l’an dernier.

La joueuse de 28 ans se remet actuellement d’une grave blessure au genou qui lui a fait manquer l’Euro avec l’Espagne et signifie qu’il est peu probable qu’elle joue du tout cette saison.

Putellas, qui a suivi les traces d’Ada Hegerberg et Megan Rapinoe en gagnant il y a un an, a été capitaine de Barcelone pour la finale de la Ligue des champions la saison dernière ainsi qu’un doublé en championnat et en coupe.

Elle a été la meilleure buteuse de la Ligue des champions avec 11 buts, bien que son club ait perdu la finale face à Lyon.

Les gagnants recevront également des jetons numériques (NFT) pour accompagner leurs trophées étincelants, tandis que les organisateurs du magazine France Football ont également ajouté un nouveau prix humanitaire.

Il porte le nom de Socrates, l’ancien milieu de terrain brésilien qui était également titulaire d’un diplôme de médecine.

Le prix “répertoriera la meilleure initiative sociale de champions engagés”, a précisé France Football.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici