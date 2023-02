Karim Benzema dépasse Raul dans la liste de la Liga alors que le Real Madrid gagne

Karim Benzéma a marqué deux fois sur penalty alors que le Real Madrid battait Elche 4-0 en Liga mercredi.

Marco Asensio a mis Madrid en tête à la huitième minute au Santiago Bernabeu, conduisant à la défense d’Elche avant de dépasser le gardien de but Edgar Badia.

L’équipe locale a dominé la première mi-temps et Benzema a doublé son avance avec une demi-heure de jeu après que sa tête ait été manipulée dans la surface par le défenseur. Enzo Rocoavant de convertir un autre penalty sur le coup de la mi-temps.

Luka Modric a ajouté un quatrième sur le banc après 80 minutes alors que Madrid s’assurait la victoire, pour réduire l’écart sur le leader de la ligue Barcelone à huit points.

SAUTER À: Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Après le Mondial des Clubs, le Real Madrid garde un œil sur la Liga

Ce fut une bonne semaine pour le Real Madrid, ajoutant un autre trophée à sa collection en remportant la Coupe du Monde des Clubs, et complétant maintenant une victoire de routine 4-0 sur Elche pour s’assurer que la course au titre de LaLiga n’est pas encore terminée.

Ces deux résultats étaient attendus – ne pas remporter la Coupe du monde des clubs contre une opposition inférieure aurait été un choc, alors qu’Elche est confortablement la pire équipe de la Liga – mais néanmoins c’est un coup de pouce pour la confiance de Madrid, à un moment où ils sont mal besoin de ceci.

La situation en haut de tableau reste loin d’être idéale. Huit points est une avance significative pour Barcelone. Mais il reste 17 matchs et 51 points à gagner, et cette équipe madrilène se battra jusqu’au bout pour éviter que la course au titre ne devienne un cortège.

Le mois prochain pourrait bien décider de leur saison, avec une liste de matches décourageante commençant par un voyage à l’extérieur à Osasuna suivi d’une visite à Anfield en Ligue des champions, accueillant l’Atletico Madrid en Liga puis affrontant le Barça en demi-finale de la Copa del Rey.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

2. Benzema ajoute au statut de légende en dépassant Raul

Benzema a marqué à un rythme décent récemment – ​​il a trouvé le chemin des filets lors de la victoire 5-3 de Madrid en finale de la Coupe du monde des clubs contre Al Hilal au Maroc, lors de leur victoire en quart de finale de la Copa del Rey contre l’Atletico Madrid le 26 janvier et du match de LaLiga. à l’Athletic Club avant cela – mais par un caprice du destin, il n’avait marqué qu’un seul but en championnat devant les supporters locaux au Bernabeu cette saison.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Il a changé cela ici avec deux finitions impitoyables depuis le point de penalty, ne donnant aucune chance à Badia. C’est maintenant 230 buts en championnat pour le Real Madrid, un doublé qui fait passer Benzema devant une autre icône du club dans le classement de tous les temps, Raul Gonzalez. Un seul joueur a marqué plus de buts en championnat pour Madrid : un certain Cristiano Ronaldo avec 311, sans doute le meilleur finisseur de tous.

La saison des blessures de Benzema a conduit certains à se demander si le joueur de 35 ans est capable d’égaler la meilleure forme de sa carrière l’année dernière, ce qui lui a finalement valu le Ballon d’Or. Mais Benzema prouve que les sceptiques ont tort depuis des années maintenant, et il y a encore de la vie en lui.

Karim Benzema a dépassé son compatriote du Real Madrid Raul pour la cinquième place sur la liste des buteurs de tous les temps de la Liga. Angel Martinez/Getty Images

3. La saison cauchemardesque d’Elche continue

La pire équipe de l’histoire de la Liga était l’équipe du Sporting Gijon qui n’a amassé que 13 points au cours de la saison 1997-98, avec un record de deux victoires, sept nuls et 29 défaites. Le défi d’Elche en bas de la table d’ici mai est d’améliorer ce décompte, car échapper à la relégation les dépasse sûrement.

Leur record en ce moment est de 21 joués, en a remporté un, en a tiré six et en a perdu 14, pour un total avare de neuf points. Ils ont eu cinq entraîneurs cette saison – y compris des nominations temporaires – avec Pablo Machin le dernier responsable, mais l’amélioration a été au mieux marginale.

Ce fut une mauvaise performance, avec seulement six occasions créées, aucun tir cadré et un xG de 0,57. Seul le gardien Badia a émergé avec un quelconque crédit.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Karim Benzema, Real Madrid. A marqué deux fois et semblait s’amuser à fond avant d’être retiré à dix minutes de la fin.

MEILLEUR: RodrygoReal Madrid. Exceptionnel à gauche, remplaçant le suspendu Vinicius Junior.

MEILLEUR : Edgar Badia, Elche. A gardé le score respectable en seconde période.

PIRE : Enzo Roco, Elche. A donné le premier penalty avec une main levée imprudente.

PIRE: Diego GonzálezElche. A eu du mal à faire face à la ligne avant en forme de Madrid et a finalement été remplacé.

PIRE: Ezequiel PonceÉché. N’a rien offert en attaque, lors d’une nuit calme pour la défense madrilène.

Faits saillants et moments marquants

Tous les félicitations du match sont allés à juste titre à Karim Benzema, mais le beau but de Luka Modric mérite également une mention.

Quel succès de Modric ☄️ pic.twitter.com/hz2TrKadrp — ESPN FC (@ESPNFC) 15 février 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti, sur la victoire : “C’était un bon match, nous l’avons bien contrôlé. Nous avons marqué tôt avec Asensio puis nous l’avons bien contrôlé, nous sommes entrés dans le dernier tiers, nous avons eu beaucoup d’occasions, nous avons évité les contre-attaques, donc c’était un bon match à un moment important de la saison. Nous avons besoin de continuité dans notre jeu, le match a été bon pour nous dans ce sens.”

Ancelotti, sur l’importance de Karim Benzema : “Un peu de tout. Karim est un joueur qui n’est pas qu’un attaquant, c’est un joueur complet, il se combine bien avec ses coéquipiers, des joueurs comme Rodrygo ce soir, il est toujours prêt dans la surface de réparation et il nous aide beaucoup en possession . Karim a une carrière fantastique, espérons qu’il pourra continuer, tous les fans de Madrid veulent qu’il soit à ce niveau.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Karim Benzema rejoint Lionel Messi en tant que seuls joueurs à avoir marqué 10 buts en Liga en 12 saisons différentes. Messi l’a fait en 15 saisons différentes avec Barcelone.

– Marco Asensio a marqué lors de ses cinq derniers départs à domicile en Liga ; qui est à égalité avec Karim Benzema (5 en 2021) pour la plus longue séquence de ce type pour le Real Madrid au cours des 5 dernières saisons. Le dernier joueur du Real Madrid avec une telle séquence plus longue était Crisitano Ronaldo en 2018 (7).

– Le Real Madrid prolonge sa séquence sans défaite contre Elche à 17 matchs, le plus long de l’histoire de la série (14-0-3 WLD) ; La dernière victoire d’Elche contre le Real Madrid remonte à mars 1978.

Suivant

Real Madrid: Un voyage samedi à Osasuna, puis l’attention se tourne vers le combat du 21 février contre Liverpool à Anfield en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ensuite, ils accueillent l’Atletico au Bernabeu le 25 février.

Elche : Deux autres matches de LaLiga pour compléter la liste des matches de février, tous deux à domicile. Accueillir l’Espanyol dimanche puis le Real Betis le 24 février.