Karim Benzema déclenche la victoire du Real Madrid contre Villarreal dans une performance de 8/10, mais les Blancos sont loin du titre de la Liga

Le Real Madrid a raté le titre de la Liga samedi malgré une victoire 2-1 contre Villarreal, alors que le leader de l’Atletico Madrid a également remporté une victoire 2-1 au Real Valladolid lors d’une dernière journée tendue de la saison.

Yeremi Pino, 18 ans, a marqué Villarreal avec 20 minutes de jeu, passant devant Thibaut Courtois. Les appels au penalty de Madrid ont été écartés par l’arbitre Jose Munuera lorsque Dani Parejo a semblé gérer le ballon, et Luka Modric a tiré dans le filet latéral, tandis que Karim Benzema a tiré au-dessus de la barre et Casemiro a enregistré une tête alors que l’équipe locale poussait pour égaliser.

Benzema avait une tête exclue pour hors-jeu après la mi-temps, puis l’attaquant de la France a tiré large lorsque le remplaçant Rodrygo avait volé le ballon au gardien de Villarreal Geronimo Rulli. Modric a mis un effort à longue portée hors de la cible avant que Benzema ne donne espoir à Madrid avec un égaliseur tardif, et Modric a attrapé un vainqueur à temps supplémentaire.

Positifs

Le fait que cette équipe du Real Madrid – ravagée par des blessures (60 au dernier décompte) et 10 absences forcées par COVID tout au long de la saison – ait mené la course au titre de la Liga jusqu’au dernier jour de la saison était un exploit en lui-même. Personne ne s’attendait à une telle finale lorsque l’Atletico avait 10 points d’avance en tête du classement en janvier.

L’entraîneur Zinedine Zidane et les joueurs méritent d’être félicités pour ce qu’ils ont fait depuis lors, soit 18 matches de championnat invaincus pour pousser l’Atletico jusqu’au bout. Cette victoire de retour était une autre démonstration de l’esprit de ne jamais dire mourir de Madrid et de sa mentalité gagnante, même si finalement cela ne comptait pour rien.

Négatifs

La victoire de l’Atletico à Valladolid signifiait que le Real mettait fin à la campagne sans trophée. Une deuxième place en championnat et une demi-finale de Ligue des champions assureraient une saison réussie dans de nombreux clubs, mais pas au Real Madrid, où les attentes sont énormes, quelles que soient les circonstances. Ces résultats, associés aux échecs antérieurs de la Copa del Rey et de la Supercoupe espagnole, signifient que cette saison sera considérée comme une déception, sinon un échec pur et simple.

– La Liga sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Le record à domicile du Real Madrid – avec des défaites contre Cadix, Alaves et Levante au stade Alfredo di Stefano cette saison – est la raison pour laquelle ils ne sont pas champions, étant donné que leur forme à l’extérieur a été supérieure à celle de l’Atletico Madrid. Ici, ils ont évité de justesse une autre défaite à domicile grâce à Benzema et Modric.

Note du manager sur 10

7 — Zidane termine la saison les mains vides et avec son avenir incertain – après avoir laissé entendre qu’il prévoyait un départ cet été – mais sa réputation d’entraîneur a été renforcée, le cas échéant, par la réaction de son équipe depuis janvier. . La sélection de l’équipe de samedi a vu peu de surprises, avec Raphael Varane de retour de blessure pour Nacho, et un mauvais départ a été sauvé par une bonne performance en deuxième période. Le dernier match de Zidane en tant que joueur du Real Madrid a eu lieu contre Villarreal en mai 2006 et maintenant l’attente commence pour voir si la même chose s’applique à son deuxième mandat de manager.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 6 ans – Battu par Yeremi pour le but de Villarreal. Sinon, je n’avais pas grand chose à faire. Toujours présent en Liga et un candidat sérieux pour le joueur madrilène de la saison.

DF Alvaro Odriozola, 6 ans – S’est amélioré avec l’augmentation du temps de jeu ces dernières semaines, comme on pouvait s’y attendre. Encore plus efficace en attaque qu’en défense.

DF Raphael Varane, 7 ans – Son premier départ en trois semaines, de retour d’une blessure aux ischio-jambiers, et ce fut une soirée difficile avec Carlos Bacca et Gerard Moreno à gérer.

DF Eder Militao, 6 ans – A bien fait tôt pour étouffer une chance de Bacca, mais parfois semblait inconfortable. Néanmoins, l’une des réussites de la seconde moitié de saison.

Les énormes contributions de Karim Benzema cette saison se sont poursuivies le dernier jour, marquant la première victoire du retour du Real Madrid contre Villarreal. JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images

DF Miguel Gutierrez, 6 ans – A à juste titre gagné sa place devant Marcelo. Il a l’air si calme sur le ballon, même sous pression.

MF Casemiro, 7 ans – Le joueur le plus influent de cette équipe. Jamais arrêté de travailler, de se battre et d’organiser le côté, sans succès.

MF Luka Modric, 8 ans A commencé 32 matchs de championnat cette saison à 35 ans et ne montre aucun signe de déclin. J’aurais pu mieux faire avec sa chance en première mi-temps, tirer large, puis se rapprocher avant de marquer le vainqueur.

MF Federico Valverde, 7 ans – Joué avec Toni Kroos manquant, mais dans un rôle plus avancé, poussant souvent pour soutenir Benzema. N’a pas arrêté de courir.

FW Vinicius Junior, 5 – Décevant. Le sien a été une saison de moments: certains quand il semblait sur le point de réaliser son énorme potentiel, et d’autres (sans doute plus fréquents, comme ici) où ses lacunes restent flagrantes.

FW Marco Asensio, 5 – Frustrant. Tellement de talent, et a eu une très bonne période de mars à avril, mais s’est estompé depuis. Décollé tôt.

2 Liés

FW Karim Benzema, 8 ans – Il a très bien pris sa tête de hors-jeu et son but final. A fait une contribution gigantesque avec 23 buts en championnat – 16 de plus que le prochain meilleur buteur Casemiro.

Substituts

FW Rodrygo, 7 ans – Presque forcé un égaliseur quand il a fermé le gardien Rulli. Offre beaucoup plus de menace de but que Vinicius.

MF Isco, 7 ans Joué plus d’une demi-heure. L’un d’eux a fait irruption dans la boîte, avant de rencontrer des ennuis, a donné un aperçu du joueur qu’il était.

DF Nacho, 6 ans N’a pas eu grand-chose à faire, avec l’équipe en mode attaque pendant la dernière demi-heure.

DF Marcelo, 6 ans – Mettez un centre vraiment dangereux pour Mariano.

FW Mariano, 6 ans – Impossible de battre Rulli avec sa tête.