Karim Benzema dans l’équipe de France pour l’Euro 2020 au milieu d’un procès de chantage

L’entraîneur français Didier Deschamps a appelé Karim Benzema dans son équipe de 26 joueurs pour l’Euro 2020, malgré le fait que l’attaquant soit jugé pour un prétendu chantage. La décision intervient plus de cinq ans depuis la dernière sélection de Benzema.

Des sources ont informé ESPN de la nouvelle plus tôt mardi, avant que Deschamps ne l’annonce en direct à la télévision française.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Euro 2020: tout ce que vous devez savoir

Après avoir été un acteur clé de l’entraîneur de l’équipe nationale depuis 2012, lorsque Deschamps a succédé à Laurent Blanc, les deux hommes se sont disputés sur l’implication présumée de Benzema dans le scandale des sex tape de Mathieu Valbuena.

Dans une interview accordée au journal espagnol Marca, Benzema a accusé Deschamps d’avoir « cédé à la pression d’une partie raciste de la France » en acceptant de le laisser en dehors de l’équipe.

L’attaquant du Real Madrid est accusé d’avoir fait pression sur Valbuena en 2015 pour payer les maîtres chanteurs qui menaçaient de révéler une vidéo intime dans laquelle Valbuena figurait. Benzema sera jugé du 20 au 22 octobre pour complicité de tentative de chantage. Il nie tout acte répréhensible.

Si Deschamps n’a pas choisi Benzema depuis octobre 2015 et a déclaré qu’il « n’oublierait jamais » les propos de Benzema, il n’a jamais déclaré qu’il ne le rappellerait plus. Benzema a été nommé meilleur joueur français dans une ligue étrangère par le syndicat des footballeurs professionnels français dimanche.

« Je n’ai pas la capacité, personne ne le fait, de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit. Le plus important est aujourd’hui et demain. Il y a eu des étapes importantes, l’une d’entre elles très importante », a déclaré Deschamps interrogé sur Benzema.

Dschamps a ajouté: « Nous nous sommes vus. Nous avons eu une longue discussion. Après cela, j’ai eu une longue réflexion pour arriver à cette décision. Je ne vais pas révéler un mot de la discussion, ce n’est que notre affaire. J’en avais besoin. , il en avait besoin.

«J’ai déjà été confronté à des situations difficiles, j’ai toujours mis mon cas personnel de côté. L’équipe de France ne m’appartient pas, même si je suis bien conscient que la responsabilité que j’ai est importante à cause des choix que je dois faire. «

Quatre autres personnes seront également jugées pour tentative de chantage. Lorsque l’histoire a éclaté, Benzema a fait face à un déluge de critiques, et le Premier ministre de l’époque, Manuel Valls, a déclaré qu’il n’avait « pas sa place » dans l’équipe nationale.

Karim Benzema est de retour dans l’équipe de France après plus de cinq ans d’absence. Crédit photo doit lire FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

Benzema, qui espère remporter la Liga avec le Real Madrid le dernier jour de la saison cette semaine, a joué pour les hommes de Zinedine Zidane cette saison, avec 22 buts et huit passes décisives en 33 matches de championnat.

Des sources ont déclaré à ESPN que Benzema n’avait jamais perdu l’espoir de jouer à nouveau pour la France et qu’il avait toujours senti qu’il pouvait apporter quelque chose à l’équipe. Des sources ont ajouté que Benzema avait l’espoir d’une réconciliation avec Deschamps et que le plan était que l’attaquant revienne en tant que partant dans le XI de premier choix du pays.

Benzema formera un front trois avec Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain et Antoine Griezmann de Barcelone, tous deux grands fans de l’attaquant de retour. Griezmann a déjà joué avec Benzema pour la France, y compris lors de sa dernière sélection, à l’extérieur en Arménie en octobre 2015, lorsqu’ils ont tous deux marqué.

L’Euro 2020, suspendu à l’été dernier en raison de la pandémie de coronavirus, démarre le 11 juin. La France fait partie du groupe F avec la Hongrie, le Portugal et l’Allemagne. Benzema est apparu 81 fois pour la France et a marqué 27 buts.

Équipe complète:

Gardiens de but: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur); Mike Maignan (Lille); Steve Mandanda (Marseille)

Défenseurs: Lucas Digne (Everton); Leo Dubois (Olympique Lyonnais); Lucas Hernandez (Bayern Munich); Presnel Kimpembe (Paris St Germain); Jules Kounde (Séville); Clement Lenglet (Barcelone); Benjamin Pavard (Bayern Munich); Raphael Varane (Real Madrid); Kurt Zouma (Chelsea)

Milieux de terrain: N’golo Kante (Chelsea); Thomas Lemar (Atletico Madrid); Paul Pogba (Manchester United); Adrien Rabiot (Juventus); Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur); Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Attaquants: Wissam Ben Yedder (Monaco); Karim Benzema (Real Madrid); Kingsley Coman (Bayern Munich); Ousmane Dembele (Barcelone); Olivier Giroud (Chelsea); Antoine Griezmann (Barcelone); Kylian Mbappe (Paris St Germain); Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach)