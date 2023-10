Karim Benzema clarifie sa décision de rejoindre la Saudi Pro League – et dit qu’il voulait déménager « depuis très longtemps »

Karim Benzema affirme avoir toujours voulu vivre en Arabie Saoudite tout en expliquant les raisons qui l’ont poussé à déménager à Al-Ittihad en juin.

Après 14 années au Real Madrid au cours desquelles il a remporté d’innombrables trophées et le Ballon d’Or 2022, Benzema a décidé de rejoindre la Saudi Pro League en tant qu’agent libre cet été. En signant un contrat de trois ans avec Al-Ittihad, le Français est heureux de vivre au Moyen-Orient et de contribuer au développement du niveau de la ligue.

« Eh bien, avec tout ce que j’ai fait et gagné avec le Real Madrid, je pense que c’était pour moi le bon moment pour tenter un nouveau défi », a déclaré Benzema au Médias de la Saudi Pro League.

Le Français a marqué trois buts en sept matchs jusqu’à présent (Crédit image : Getty Images)

« Bien avant le football, j’ai toujours voulu venir ici. En plus, c’est un pays musulman. J’ai tout de suite ressenti cet amour pour moi. Sur et en dehors du terrain, je me sens bien.

« Ce pays m’a accueilli à bras ouverts. Je ressens l’amour des gens ici, c’est évident que cela me rend heureux. »

Au cours des premiers mois de la saison 2023/24, Benzema a inscrit trois buts et deux passes décisives en sept titularisations en championnat, alors que les champions saoudiens pataugent quelque peu au classement. Al-Ittihad occupe la quatrième place, tandis qu’Al-Hilal de Neymar est en tête et Al-Nassr de Cristiano Ronaldo est troisième.

Benzema a remporté le Ballon d’Or il y a à peine 12 mois (Crédit image : Getty Images)

Cependant, seulement quatre points séparent le top cinq après neuf matchs, avec beaucoup de temps restant dans la campagne pour que les choses changent considérablement.

Quoi qu’il en soit, Benzema est satisfait du niveau du football en Arabie Saoudite et est convaincu que sa présence, aux côtés de nombreux autres noms connus, aidera le sport à se développer encore davantage dans la région.

« Je veux vraiment aider le football saoudien à se développer », a-t-il ajouté. « Il [Al Ittihad] C’était un projet qui commençait tout juste à éclater de partout donc de mon côté j’avais envie de faire partie de l’histoire. C’est la raison pour laquelle je suis venu ici.

« Je suis vraiment surpris et content du niveau du jeu ici. Vraiment surpris parce qu’en Europe, nous ne regardons pas beaucoup le football d’ici. Aujourd’hui, nous regardons de plus en plus à cause des grands noms qu’ils ont signés. »

Bien qu’il exerce désormais son métier en dehors de l’Europe, Benzema a encore une petite chance de remporter le Ballon d’Or deux années consécutives.