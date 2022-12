Karim Benzema annonce sa retraite du football international

Le vainqueur du Ballon d’Or, Karim Benzema, a annoncé lundi qu’il mettait fin à sa carrière internationale, au lendemain de la défaite de la France en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine.

Benzema, qui a marqué 37 buts en 97 apparitions pour la France, a dû se retirer de l’équipe de la Coupe du monde avant son premier match au Qatar en raison d’une blessure à la cuisse gauche qu’il a subie à l’entraînement.

Dans son annonce surprise, l’attaquant du Real Madrid, âgé de 35 ans, a déclaré sur Twitter : “J’ai fait l’effort et les erreurs qu’il a fallu pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre se termine.”

Benzema, qui a remporté le Ballon d’Or du meilleur joueur du monde en octobre, cherchait désespérément à participer à la Coupe du monde de cette année, n’ayant pas été sélectionné lorsque la France est devenue championne du monde en Russie il y a quatre ans.

Il a été exclu de l’équipe de France pendant cinq ans et demi en raison de son implication dans un scandale de chantage autour d’une sextape impliquant son ancien coéquipier Mathieu Valbuena.

Lors d’un procès sur l’affaire l’année dernière, il a été condamné à un an de prison avec sursis et à une amende de 75 000 euros (79 500 $).

Pour la Coupe du monde du Qatar, l’entraîneur Didier Deschamps a choisi de ne pas faire appel à un remplaçant pour une équipe qui comprenait Kylian Mbappe, 23 ans.

L’attaquant du Paris Saint-Germain Mbappe a remporté le prix du Soulier d’or de la Coupe du monde avec huit buts, dont un triplé lors de la défaite aux tirs au but de dimanche contre l’Argentine après que les équipes eurent fait match nul 3-3 à la fin des prolongations.

Pendant le tournoi, Benzema a alterné des messages d’encouragement pour la France sur les réseaux sociaux et d’autres plus énigmatiques, écrivant sur Instagram avant la finale : “Je ne suis pas intéressé”.

Ce message est venu après qu’il ait rejeté une invitation du président français Emmanuel Macron à assister à la finale de la Coupe du monde.

Benzema, qui a marqué lors de ses débuts seniors en mars 2007 contre l’Autriche, n’a jamais goûté à la vraie gloire avec la France, avec son seul titre la Ligue des Nations 2021.

Il a eu de nombreux accrochages avec Deschamps au fil des ans avec le joueur, qui est d’origine algérienne, laissant entendre à un moment donné que l’entraîneur de la France était “raciste” en l’empêchant d’entrer.

Il a fait un retour surprise en équipe de France juste avant l’Euro 2021, marquant dix buts en un an dont quatre en Championnat d’Europe mais n’a pas pu empêcher la France de s’écraser contre la Suisse en huitièmes de finale.

Benzema a remporté cinq fois la Ligue des champions avec le Real Madrid et les a aidés à remporter quatre titres espagnols.

