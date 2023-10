Karikó et Weissman remportent le prix Nobel de médecine pour leurs travaux ayant permis de développer des vaccins à ARNm contre le COVID-19

STOCKHOLM (AP) — Deux scientifiques ont remporté lundi le prix Nobel de médecine pour leurs découvertes qui ont permis la création de vaccins à ARNm contre le COVID-19 qui ont joué un rôle essentiel dans le ralentissement de la pandémie – une technologie également étudiée pour lutter contre le cancer et d’autres maladies.

L’Américaine d’origine hongroise Katalin Karikó et l’Américain Drew Weissman ont été cités pour leur contribution « au rythme sans précédent de développement de vaccins alors qu’il s’agit de l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine », selon le jury qui a décerné le prix à Stockholm.

LE PRIX NOBEL DE LA PAIX ATTRIBUÉ À DES MILITANTS DE BÉLARUS, DE RUSSIE ET ​​D’UKRAINE

Le panel a déclaré que les « découvertes révolutionnaires du couple… ont fondamentalement changé notre compréhension de la façon dont l’ARNm interagit avec notre système immunitaire ».

A quoi sert le prix Nobel ?

Traditionnellement, la fabrication de vaccins nécessitait de cultiver des virus ou des morceaux de virus, puis de les purifier avant les étapes suivantes. L’approche de l’ARN messager commence par un extrait de code génétique contenant des instructions pour fabriquer des protéines. Choisissez la bonne protéine virale à cibler et le corps se transforme en une mini-usine de vaccins.

Dans les premières expériences sur des animaux, la simple injection d’ARNm cultivé en laboratoire déclenchait une réaction qui le détruisait généralement. Ces premiers défis ont fait perdre confiance à cette approche : « Presque tout le monde a abandonné », a déclaré Weissman.

Mais Karikó, professeur à l’Université de Szeged en Hongrie et professeur adjoint à l’Université de Pennsylvanie, et Weissman, de l’Université de Pennsylvanie, ont découvert une petite modification des éléments constitutifs de l’ARN qui le rendait suffisamment furtif pour échapper aux défenses immunitaires. .

Karikó, 68 ans, est la 13e femme à remporter le prix Nobel de médecine. Elle était vice-présidente principale de BioNTech, qui s’est associée à Pfizer pour fabriquer l’un des vaccins contre le COVID-19. Karikó et Weissman, 64 ans, se sont rencontrés par hasard dans les années 1990 alors qu’ils photocopiaient des documents de recherche, a déclaré Karikó à l’Associated Press.

POURQUOI LES VACCINS À ARNM SONT-ILS IMPORTANTS ?

Le Dr Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université britannique d’East Anglia, a décrit les vaccins à ARNm fabriqués par BioNTech-Pfizer et Moderna Inc. comme un « changement de donne » dans l’arrêt de la pandémie de coronavirus, attribuant à ces vaccins le mérite de sauver des millions de vies. .

« Nous ne sortirions probablement que maintenant des profondeurs du COVID sans les vaccins à ARNm », a déclaré Hunter.

John Tregoning, de l’Imperial College de Londres, a qualifié Karikó de « l’un des scientifiques les plus inspirants que j’ai rencontrés ». Son travail avec Weissman « montre l’importance de la recherche fondamentale dans la recherche de solutions aux besoins sociétaux les plus urgents », a-t-il déclaré.

La recherche cruciale du duo sur l’ARNm a été combinée à deux autres découvertes scientifiques antérieures pour créer les vaccins contre la COVID-19. Des chercheurs canadiens ont mis au point un revêtement gras pour aider l’ARNm à pénétrer à l’intérieur des cellules et à faire son travail. Et des études réalisées avec des vaccins antérieurs aux National Institutes of Health des États-Unis ont montré comment stabiliser la protéine de pointe du coronavirus que les nouvelles injections d’ARNm devaient délivrer.

Le Dr Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l’Université d’Exeter, a prédit que la technologie utilisée dans les vaccins pourrait être utilisée pour perfectionner des vaccins contre d’autres maladies comme Ebola, le paludisme et la dengue, et pourrait également être utilisée pour créer des vaccins immunisant les gens contre certains types. de cancer ou de maladies auto-immunes, notamment le lupus.

COMMENT KATALIN KARIKÓ ET DREW WEISSMAN ONT-ILS RÉAGI?

« L’avenir est tellement incroyable », a déclaré Weissman. « Nous réfléchissons depuis des années à tout ce que nous pourrions faire avec l’ARN, et maintenant c’est là. »

Karikó a déclaré que son mari avait été le premier à répondre à l’appel tôt le matin et à le lui remettre pour qu’elle apprenne la nouvelle. Et c’est Karikó qui a annoncé la nouvelle à Weissman, puisqu’elle l’a contacté avant que le comité Nobel ait pu le joindre.

Les deux scientifiques ont d’abord pensé qu’il s’agissait d’une farce, jusqu’à ce qu’ils regardent l’annonce officielle.

« J’ai été très surpris », a déclaré Karikó. « Mais je suis très heureux. »

Les deux hommes collaborent depuis des décennies, Karikó se concentrant sur l’ARN et Weissman s’occupant de l’immunologie : « Nous nous sommes formés mutuellement », a-t-elle déclaré.

Avant le COVID-19, les vaccins à ARNm étaient déjà testés pour des maladies comme le Zika, la grippe et la rage – mais la pandémie a attiré davantage l’attention sur cette approche, a déclaré Karikó. Aujourd’hui, les scientifiques testent des approches à base d’ARNm pour le cancer, les allergies et d’autres thérapies géniques, a déclaré Weissman.

« Cela dure déjà depuis de nombreuses années, mais cela vient de donner à l’ARN une reconnaissance », a déclaré Weissman.

La famille de Karikó n’est pas étrangère aux grands honneurs. Sa fille, Susan Francia, est double médaillée d’or olympique en aviron et concourt pour les États-Unis.

Le prix est doté d’une somme en espèces de 11 millions de couronnes suédoises (1 million de dollars) provenant d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel. Les lauréats sont invités à recevoir leurs prix lors des cérémonies du 10 décembre, jour anniversaire de la mort de Nobel.

Les annonces Nobel se poursuivent avec le prix de physique mardi, de chimie mercredi et de littérature jeudi. Le prix Nobel de la paix sera annoncé vendredi et le prix économique le 9 octobre.