Karikari joue le rôle du Chennaiyin FC Humble ATK Mohun Bagan 2-1

Le Chennaiyin FC a battu l’ATK Mohun Bagan au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan dans la Super League indienne (ISL) à Kolkata dimanche.

Kwame Karikari et Rahim Ali ont marqué le but alors que le CFC revenait d’un but, grâce à Manvir Singh, pour battre ATKMB.

ATK a commencé le match du pied avant, alors que les débutants Dimitrios Petratos et Asish Rai se sont rapprochés dans les six premières minutes.

Le Chennaiyin FC s’est assis et a absorbé la pression alors qu’Anirudh Thapa tentait une tentative acrobatique mais était courageusement bloqué par la défense.

Après que Debjit Majumder ait effectué des arrêts époustouflants, dont un net à sa droite pour nier un instantané de Manvir Singh, il a glissé Ashique Kuruniyan à la 15e minute, mais le gardien de Chennaiyin a fait un autre super arrêt.

La patience a finalement porté ses fruits pour ATK car après que Chennaiyin a commencé à gagner en confiance pour monter sur le terrain et cela leur a coûté. Une contre-attaque rapide à la 27e minute, menée par Manvir Singh, après une belle pichenette d’Hugo Boumous, et jouée une-deux avec Dimitri Petratos, a terminé le tout en beauté.

Ayant déjà un mauvais match sur la droite de la défense de Chennai, Ajith Kumar a arraché Boumous au moment où la star de l’ATK était sur le point de faire une remise en jeu. Il a reçu un carton jaune pour ses ennuis et avec plus de la moitié du football encore à jouer.

Alors que la fin des 45 premiers approchait, les deux équipes se contentaient de mener à bien l’intérim. Après le redémarrage, les hostilités ont repris. Seulement pour que le match s’arrête avec certains des projecteurs défaillants. Après près de 10 minutes d’arrêt de jeu, attribué à une panne de courant dans les groupes électrogènes, le match a repris.

Chennaiyin était beaucoup plus aventureux au redémarrage car l’introduction d’Edwin Vanspaul au début de la seconde mi-temps a donné du rythme à la procédure.

Autre remplacement, l’introduction de Kwame Karikari a fait la différence pour Chennaiyin. A la 63e minute, Julius Duker a dinké un ballon pour Kwame Karikari qui a touché le ballon devant Vishal Kaith, qui a chargé hors de sa ligne. Il a plutôt commis une faute sur Karikari et l’arbitre a donné un penalty, que Karikari a facilement converti.

Le but a provoqué une réaction immédiate de Juan Ferrando, qui a rapidement fait venir Liston Colaco, mais au détriment de Petratos lors de leur chute.

à trois à l’arrière avec Manvir et Ashique Kuruniyan jouant comme arrières latéraux.

Même avec du nouveau personnel et une vigueur renouvelée à la recherche du dos de tête, ATK a pris du retard par une superbe réduction de Karikari, qui a trouvé Rahim Ali sur la gauche. Il a couru et l’a terminé au deuxième poteau avec une précision extrême à la 83e minute.

Même si les joueurs de l’ATK se sont efforcés de trouver l’égalisation cette fois, le but ne serait tout simplement pas venu car Chennaiyin est sorti vainqueur avec une victoire de retour.

