Kari Lake veut être élue au Sénat. Elle veut aussi continuer à se battre pour les élections qu’elle a perdues.

PHOENIX (AP) – Kari Lake a demandé un vote à main levée.

Qui a été annulé ? Qui a perdu des amis ? Vos relations avec votre famille sont-elles tendues ? Avez-vous été inculpé ? Poursuivi pour diffamation ?

« Si votre main n’a pas levé la main, alors je pense que vous devez travailler un peu plus dur. Vraiment », a déclaré Lake à une foule adorée de républicains du Michigan rassemblés le mois dernier sur l’île Mackinac.

Lake lancera mardi une campagne au Sénat américain pour un siège en Arizona lors d’un rassemblement éclatant à Scottsdale, n’ayant jamais admis avoir perdu l’année dernière la course au poste de gouverneur de l’Arizona. Elle essaie de nouveaux messages et courtise le soutien des républicains nationaux qu’elle a insultés dans le passé. Mais l’ancienne animatrice de journal télévisé ne recule pas sur les choses qui ont fait d’elle une star de l’extrême droite : sa combativité envers les ennemis perçus, sa loyauté envers Donald Trump et sa volonté de défendre ses mensonges électoraux.

Cela inquiète certains républicains qui craignent que cela leur coûte une course qui pourrait décider du contrôle du Sénat.

« Kari Lake peut gagner, mais elle devra mener une campagne différente de celle qu’elle a menée il y a deux ans, et elle devra devenir une candidate sérieuse qui parle de problèmes sérieux qui préoccupent quotidiennement les électeurs républicains et indépendants », a déclaré Chris. Baker, un consultant politique républicain basé en Arizona. « Et elle n’a pas fait grand-chose de ça cette année. »

Après avoir traité un jour le sénateur du Kentucky Mitch McConnell de « vieille chauve-souris » et déclaré qu’il devait être remplacé à la tête du Parti républicain, Lake affirme désormais qu’elle le soutiendrait si elle était élue. L’année dernière, elle a qualifié l’avortement de « péché ultime » et a soutenu une interdiction quasi totale de l’avortement en Arizona. Aujourd’hui, elle dit qu’elle n’appuierait pas une interdiction fédérale de l’avortement.

Les dirigeants républicains nationaux pensent qu’un candidat du GOP pourrait profiter de ce qui pourrait être une course à trois si le sénateur Kyrsten Sinema cherchait à être réélu. Sinema, ancienne démocrate devenue indépendante l’année dernière, se prépare pour une campagne mais n’a pas précisé si elle briguerait un second mandat. Le représentant américain Ruben Gallego verra probablement l’investiture démocrate bloquée.

Lake a rencontré récemment le sénateur Steve Daines du Montana, qui dirige le travail de campagne du GOP au Sénat en tant que président du Comité sénatorial national républicain, et a rencontré plusieurs autres sénateurs du GOP lors d’un voyage à Washington. Daines a publiquement exhorté Lake à se concentrer sur l’avenir au lieu de remettre en question les élections passées.

Elle insiste toujours sur le fait qu’elle et Trump ont été privés de la victoire.

« Les gens se rendent compte que le président Trump avait raison sur tout », a déclaré Lake à l’Associated Press en septembre alors qu’il assistait au récent débat présidentiel du GOP en Californie. « Et à mesure que l’Amérique y parviendra, nous allons nous unir en tant que pays. »

Ancienne présentatrice de journaux télévisés pendant près de trois décennies sur le marché de Phoenix, Lake était déjà connue localement mais n’avait aucun profil national lorsqu’elle a abandonné sa carrière en 2021, a déclaré que « le journalisme est mort » et a utilisé un marteau contre les télévisions diffusant des journaux télévisés par câble. .

Jusqu’au jour du scrutin, elle a soutenu Trump, est apparue aux côtés de personnalités de droite comme Steve Bannon et a fustigé les Républicains de l’establishment, dont le regretté sénateur John McCain.

Elle a perdu la course au poste de gouverneur de moins d’un point. Environ quatre électeurs de l’Arizona sur dix lors des élections de 2022 se sont déclarés « très préoccupés » par le fait que les opinions de Lake soient trop extrêmes, selon AP VoteCast, une enquête menée auprès des électeurs américains. Elle a perdu 11 % des Républicains. Environ 63 % des indépendants et 96 % des démocrates ont soutenu la gagnante, la démocrate Katie Hobbs.

Mais Lake est devenue une figure nationale d’extrême droite grâce à ses apparitions à la télévision et à sa défense des mensonges électoraux de Trump.

Dans les mois qui ont suivi, Lake a beaucoup voyagé pour parler à des groupes républicains à travers le pays, ses remarques étant largement axées sur ses affirmations électorales frauduleuses. Ses fréquents voyages dans l’Iowa, l’État où elle est née mais aussi l’hôte des premiers caucus présidentiels, ont fait sourciller les cercles politiques. Certains l’ont présentée comme colistière de Trump, le favori pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024.

Elle a poursuivi le comté de Maricopa, affirmant que les responsables électoraux avaient délibérément créé des dysfonctionnements d’imprimante pour lui faire perdre. Elle a perdu et ses appels infructueux ont rebondi dans le système judiciaire, jusqu’à la Cour suprême de l’Arizona.

Elle a également été poursuivie pour diffamation par Stephen Richer, enregistreur du comté de Maricopa, un responsable républicain qui affirme avoir fait l’objet de menaces de mort parce qu’elle a menti sur la façon dont il a mené les élections.

Le mois dernier, elle était de retour au tribunal pour sa troisième affaire liée aux élections, où elle a vu son avocat faire valoir que la loi sur les archives publiques de l’Arizona lui permettait de voir des copies des enveloppes de vote signées par courrier. Elle affirme que l’examen des signatures lui permettrait de prouver que des bulletins de vote ont été comptés alors qu’ils n’auraient pas dû l’être, établissant des parallèles avec un recomptage partisan sans précédent des bulletins de vote mené par les partisans de Trump au nom des républicains du Sénat de l’État après les élections de 2020.

Ses combats lors des élections de 2020 et 2022 ne l’ont fait que gagner en popularité auprès des républicains de l’Arizona, qui ont nommé une liste de candidats soutenus par Trump qui ont répandu des mensonges électoraux et ont perdu à mi-mandat. Elle entre dans la course au Sénat en tant que favorite immédiate de la primaire du GOP, où elle affrontera le shérif du comté de Pinal, Mark Lamb.

Interrogée par l’AP lors du débat présidentiel républicain de septembre pour savoir si elle avait besoin de plus de soutien de la part des modérés, Lake a hésité, affirmant qu’elle bénéficiait déjà d’un large soutien de la part des républicains, des démocrates et des indépendants.

« Je crois que nos politiques attirent réellement les démocrates », a déclaré Lake.

Piqués par des pertes inattendues au Sénat l’année dernière, les républicains de Washington se sont engagés à jouer un rôle actif dans les primaires pour aider davantage de candidats éligibles à remporter l’investiture du Parti républicain. Jusqu’à présent, Lake a reçu un accueil chaleureux, quoique hésitant, dans la capitale nationale, où des responsables influents qui contrôlent l’argent et les priorités du parti signalent qu’ils sont prêts à l’adopter si elle est prête à élargir sa base de soutien.

« Nous avons eu des conversations productives avec Kari Lake et son équipe », a déclaré Daines dans un communiqué. « C’est une militante talentueuse dotée d’une capacité impressionnante à mobiliser la base. Nous avons une voie claire vers la victoire avec deux démocrates sur le bulletin de vote en Arizona.

Le NRSC n’a pas exclu de soutenir Lake lors de la primaire, selon une personne familière avec la stratégie de l’organisation qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations privées. Le soutien du NRSC ouvrirait potentiellement une source de financement lucrative et signalerait aux donateurs que Lake bénéficie du soutien des principaux sénateurs du GOP.

Après avoir durement critiqué McConnell lors de sa campagne au poste de gouverneur, elle affirme désormais qu’elle soutiendrait le leader républicain au Congrès parce qu’il serait préférable au leader démocrate Chuck Schumer.

« Si le choix est entre McConnell et Schumer, pour qui allez-vous voter ? Ce ne sera pas Schumer », a déclaré Lake à l’AP.

C’est un changement de ton par rapport à il y a un an, lorsqu’elle avait qualifié McConnell de « vieille chauve-souris » lors d’un rassemblement électoral et avait déclaré qu’il était temps de le remplacer à la tête du GOP par le sénateur Ted Cruz du Texas. Pas plus tard qu’en août, elle semblait se moquer du gel de McConnell lors d’une conférence de presse.

« Je ne pense même pas qu’il puisse contrôler ce qui sort de sa bouche », a déclaré Lake sur le podcast de Bannon. « Je veux dire, il se passe quelque chose en ce moment avec lui. »

Malgré ce que certains souhaitent, Lake insiste dans ses discours sur le fait qu’elle ne change pas ce qui est au cœur de son identité.

« Je ne m’arrêterai jamais de me battre. Je ne m’assiérai jamais. Je ne me tairai jamais quand il s’agira d’élections », a déclaré Lake à la foule du Michigan fin septembre, quelques jours avant de confirmer son intention de se présenter au Sénat. « Je n’accepterai jamais de mauvais conseils de la part de républicains qui disent : ‘Ne parlez pas des élections.' »

Les rédacteurs d’Associated Press Steve Peoples à New York et Linley Sanders à Washington ont contribué à ce rapport.

Jonathan J. Cooper, Associated Press