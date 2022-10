Kari Lake revient sur son commentaire sur l’avortement “rare et légal”

PHOENIX (AP) – Un porte-parole de Kari Lake a déclaré mardi que la candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arizona ne voulait pas suggérer que l’avortement devrait être légal, affirmant qu’elle n’appelait pas à modifier les lois sur l’avortement des semaines après qu’un juge a décidé que les procureurs pouvaient appliquer une quasi- interdiction totale d’interrompre les grossesses.

Dans ses commentaires les plus approfondis sur l’avortement depuis la décision du mois dernier, Lake a déclaré à un animateur de radio de Phoenix qu’il devrait être “rare et légal” avant de dire à deux reprises qu’il devrait être “rare mais sûr”. Ross Trumble, porte-parole de Lake, a déclaré qu’elle voulait dire seulement “rare mais sûr”.

« Vous savez, ce serait vraiment merveilleux si l’avortement était rare et légal – comme ils l’ont dit avant, vous vous souvenez ? Rare mais sûr, rare mais sûr, je pense que c’est ce qu’ils ont dit », a déclaré Lake à l’animateur conservateur Mike Broomhead sur la radio KTAR. « Ce serait vraiment merveilleux si c’était comme ça que ça se passait. Mais ce n’est pas ce qu’ils veulent, Mike. Ils ne veulent pas rares mais sûrs.

Lake semblait faire référence à la célèbre phrase de l’ancien président Bill Clinton selon laquelle l’avortement devrait être « sûr, légal et rare ».

Les médecins de l’Arizona ont cessé de pratiquer des avortements à la fin du mois dernier après qu’un juge de Tucson a décidé que les procureurs pouvaient appliquer une loi datant de 1864 qui interdit l’avortement à moins que cela ne soit nécessaire pour sauver la vie d’une femme. L’Arizona a également adopté une loi cette année qui interdit l’avortement après 15 semaines, créant des spéculations sur ce qui est autorisé.

Trumble a déclaré que l’interdiction totale ou la loi de 15 semaines correspondrait à la norme de Lake selon laquelle l’avortement est “rare mais sûr”.

“” Rare mais sûr “s’appliquerait à tout ce que la loi actuelle est interprétée comme signifiant”, a déclaré Trumble.

Il a déclaré que Lake n’avait pas l’intention de demander à l’Assemblée législative de modifier les lois sur l’avortement et a refusé de dire si elle signerait une législation élargissant l’accès, affirmant qu’il ne traiterait pas des “hypothétiques”.

Lorsqu’on lui a demandé dans l’interview à la radio si elle soutiendrait l’autorisation de l’avortement en cas de viol et d’inceste – les deux sont interdits en vertu de l’interdiction totale de l’avortement et de la loi de 15 semaines – Lake a refusé.

“C’est un très petit pourcentage d’avortements,” dit-elle. Elle a déclaré que son adversaire démocrate, la secrétaire d’État Katie Hobbs, avait la position la plus extrême, l’accusant de soutenir l’avortement sans restrictions. Hobbs dit que les décisions concernant les avortements devraient être prises par les femmes et leurs médecins sans ingérence du gouvernement.

Lake a parlé positivement de l’interdiction totale de l’avortement en Arizona, qu’elle a qualifiée de “grande loi qui est déjà dans les livres”. Elle a qualifié l’avortement de “péché ultime”, a déclaré que les pilules abortives devraient être illégales et qu’elle signerait un projet de loi interdisant l’avortement dès que l’activité cardiaque fœtale pourrait être détectée, généralement vers l’âge de six semaines de gestation et avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. .

Les démocrates se sont emparés de la décision, qui a relancé la question avant les élections de mi-mandat du mois prochain. Les législateurs démocrates ont envoyé une lettre mardi demandant au gouverneur républicain Doug Ducey de convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée législative pour abroger l’interdiction de l’avortement de 1864.

Jonathan J. Cooper, Associated Press