Kari Lake poursuit le plus grand comté d’Arizona, cherchant à annuler sa défaite

Un certain nombre de personnes citées comme experts dans le procès et l’un des avocats qui ont déposé l’affaire – Kurt Olsen – font partie d’un réseau lâche de négation électorale dirigé par Mike Lindell, l’entrepreneur de la société d’oreillers qui a poussé des théories du complot sur les machines électorales. depuis début 2021. Un autre avocat de Lake, Bryan Blehm, a représenté l’entrepreneur Cyber ​​Ninjas lors de l’audit partisan des résultats des élections de 2020 du comté de Maricopa l’année dernière et a également représenté les superviseurs du comté de Cochise cette année dans un procès pour tentative d’effectuer un décompte manuel. plan de vérification.

L’action en justice de Mme Lake est intervenue alors que des poursuites ont également été intentées vendredi par deux autres républicains de l’Arizona qui ont perdu leurs élections de mi-mandat : ​​Mark Finchem, qui s’est présenté au poste de secrétaire d’État, et Abe Hamadeh, le candidat du procureur général. M. Hamadeh, qui traîne son adversaire par 511 voix dans une course qui fait l’objet d’un recomptage, a été rejoint dans son procès par le Comité national républicain.

M. Hamadeh avait déjà déposé une plainte à la fin du mois dernier pour faire annuler l’élection, mais la plainte a été rejetée par un juge du comté de Maricopa pour avoir été déposée prématurément. Son nouveau procès – déposé dans le comté de Mohave, un bastion républicain où il a remporté 75 % des voix – est plus étroit que celui de Mme Lake, affirmant qu’il ne remet pas en cause la validité de l’élection. Mais, comme pour Mme Lake, M. Hamadeh demande une ordonnance annulant les résultats des élections et le déclarant vainqueur, affirmant qu’il n’allègue pas une fraude généralisée mais plutôt “certaines erreurs et inexactitudes”. Vendredi soir sur Twitter, M. Hamadeh a écrit que « le comté de Maricopa a fait face à des problèmes sans précédent et inacceptables le jour du scrutin ».

Dan Barr, un avocat de l’adversaire de M. Hamadeh, Kris Mayes, a déclaré que le procès était “basé sur des spéculations” et ne contenait “aucun fait réel”. Il a dit qu’il prévoyait de déposer des requêtes pour le rejeter et le déplacer dans le comté de Maricopa au début de la semaine prochaine.

M. Finchem, l’un des nombreux candidats au poste de secrétaire d’État à travers le pays qui ont nié les résultats de la course présidentielle de 2020, a perdu par plus de 120 000 voix. Dans son procès, déposé dans le comté de Maricopa, M. Finchem a allégué que l’Arizona avait “lamentablement échoué” à administrer une “élection complète, juste et sûre” et a demandé au tribunal de déclarer l’élection “annulée” et de le nommer vainqueur.

Cette plainte a été déposée par Daniel McCauley, qui a également représenté le comté de Cochise dans sa récente tentative infructueuse de refuser la certification des résultats des élections.

L’un des avocats de Mme Lake, M. Olsen, a également été impliqué dans une poursuite fédérale antérieure intentée sans succès au nom de Mme Lake et de M. Finchem. Il a été déposé avant les élections du 8 novembre, mais plus tôt ce mois-ci, un juge fédéral a conclu qu’il avait fait “des affirmations factuelles fausses, trompeuses et non étayées” sur les systèmes électoraux. Le juge a déclaré que ces affirmations trompeuses justifiaient des sanctions. Il a dit qu’il déterminerait qui parmi les avocats impliqués dans l’affaire devrait être sanctionné à une date ultérieure.