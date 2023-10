Kari Lake lance officiellement sa candidature au Sénat américain

L’ancienne candidate républicaine au poste de gouverneur Kari Lake a officiellement lancé mardi soir sa campagne pour le Sénat américain en Arizona.

« Nous vivons une époque dangereuse. Le monde est en feu. Et chaque jour, Joe Biden se réveille et verse de l’essence dessus », a déclaré Lake dans son discours d’annonce.

« La seule façon de résoudre nos problèmes est d’adopter les politiques « L’Amérique d’abord ». Le président Trump nous a montré comment procéder. Rappelez-vous qu’il y a quatre ans, nous avions de l’essence à 2 $ le gallon. La frontière était sécurisée, l’inflation était inexistante et l’économie fonctionnait pour tous les Américains. Nous prospérions, puis Joe Biden est arrivé à la Maison Blanche et il nous a envoyé en mission kamikaze pour la destruction totale », a déclaré Lake.

« Les propagandistes des médias n’ont absolument rien fait, à part l’encourager et encourager les démocrates », a-t-elle ajouté.

La foule se déchaîne en scandant « Kari Kari » au @KariLake rassemblement d’annonce à Scottsdale, Arizona. @BenBergquam Regarder en direct!https://t.co/r4ZUr9ouiJ pic.twitter.com/QJ6DLG2OW6 – La voix de la vraie Amérique (RAV) (@RealAmVoice) 11 octobre 2023

Le 3 octobre, Lake inscrit son comité de campagne sénatorial avec la Commission électorale fédérale (FEC) avant le lancement de sa campagne. Le républicain de l’Arizona sera probablement le favori et affrontera soit le sénateur indépendant de l’Arizona, Kyrsten Sinema, soit le représentant démocrate de l’Arizona, Ruben Gallego. (EN RELATION : Kari Lake se présente au Sénat américain)

Lake et Gallego, candidat au Sénat américain, ont eu jeudi une vive dispute sur la crise frontalière à l’aéroport de Phoenix, une vidéo obtenue en exclusivité par le Daily Caller. (EN RELATION : EXCLUSIF : « Going To Beat You » : une vidéo montre Kari Lake affrontant une représentante de l’Arizona la défiant pour le Sénat)

Dans la vidéo, Lake et Gallego peuvent être vus à l’aéroport, près de la zone de retrait des bagages, en train de discuter de la crise frontalière, qui a grandement affecté l’Arizona et le reste des États-Unis. Lake a critiqué Gallego pour le soutien des démocrates à des afflux massifs de migrants. des immigrants clandestins traversant quotidiennement la frontière américaine.

Ruben, un démocrate d’extrême gauche qui les soutiens en fin de mandat avortement et voté contre l’ancien président Donald Trump mur frontalier, s’approche de Lake dans la vidéo et dit qu’il la connaît grâce à sa carrière de journaliste à la télévision. Lake évoque la crise frontalière et les deux entrent dans un débat.

Lake a prononcé des discours à travers le pays pour d’autres candidats soutenus par Trump et a été délégué de Trump lors du dernier débat du GOP.