Kari Lake est une star de MAGA. Pourquoi suit-elle Donald Trump en Arizona ?

TUCSON, Arizona — Kari Lake a lié son identité politique à Donald Trump, se présentant à l’État comme sa protégée.

Pour de nombreux électeurs de tendance conservatrice ici, cela ne semble pas suffisant.

La candidature de Lake au Sénat est à la traîne alors qu’elle peine même à unifier la coalition soutenant Trump en Arizona. Elle et l’ancien président chassent les indépendants et le genre de républicains modérés et anti-MAGA qui vénéraient le regretté sénateur John McCain.

Mais Trump est engagé dans une lutte serrée avec la vice-présidente Kamala Harris, car même s’il s’aliène les républicains intermédiaires, il érode également le soutien des démocrates auprès d’autres groupes, notamment les Latinos et les jeunes hommes.

Lake ne voit pas de tels gains. Fervente agitatrice du MAGA qui n’a toujours pas reconnu sa défaite lors de la course au poste de gouverneur de 2022, elle a eu du mal à percer auprès des modérés, sans parler des circonscriptions de tendance démocrate. Et elle ne croit pas à une série de sondages qui la montrent loin derrière son adversaire démocrate, Rep. Rubén Gallego.

« Mon sondage interne semble bon », a déclaré Lake dans une interview depuis son bus de campagne orné à l’extérieur d’une immense photo d’elle et de Trump et à l’intérieur d’une découpe en carton grandeur nature de Kari Lake.

« Nous sommes en avance sur mon adversaire et je me sens à l’aise avec notre sondage », a-t-elle insisté. « Notre sondage est un peu différent. Nous effectuons des sondages, mais nous les combinons également avec l’IA, qui lit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur Internet.

Selon la plupart des mesures traditionnelles, la campagne de Lake n’a pas été efficace et un État qui était autrefois mûr pour une prise de contrôle du GOP est désormais largement considéré comme l’une des opportunités de reprise les moins prometteuses du parti. Sa candidature pourrait devenir un avertissement pour les Républicains qui cherchent à reproduire la politique ultra controversée de Trump.

Et l’incapacité de Lake à unir les électeurs conservateurs a donné à Gallego la possibilité de construire une coalition comprenant des républicains anti-Trump, des progressistes purs et durs et des Latinos qui pourraient partager leurs billets pour lui et Trump.

Dans une interview, Gallego a cité son expérience militaire et son identité personnelle comme des atouts dans la course – en particulier, a-t-il déclaré, pour « les électeurs latinos masculins, parce qu’ils sont très patriotes et qu’ils aiment le fait qu’il y ait un vétéran latino en lice ».

« Beaucoup d’entre eux ne voient pas Donald Trump comme un homme politique », a déclaré Gallego. « Ils le voient comme un homme d’affaires prospère. »

Résultat : Trump est au coude à coude avec Harris dans les sondages en Arizona, tandis que Lake a passé des mois nettement derrière Gallego.

Gallego fait campagne avec acharnement pour exploiter et renforcer cet écart. Lors d’une récente campagne éclair à travers l’État, il a visité son bureau de campagne à Guadalupe, une communauté amérindienne et hispanique, où ses partisans pris des photos avec des signes Gallego inspirés du jeu mexicain de lotería. Il a vanté son bipartisme lors d’une table ronde à Phoenix avec des républicains modérés et a discuté de son dévouement envers sa mère lors d’un rassemblement de piliers démocrates plus âgés dans un centre communautaire à l’extérieur de Tucson.

Pendant ce temps, Lake ralliait sa base.

En 24 heures, elle a tenu une assemblée publique dans l’arrière-salle d’un club de tir à Scottsdale, puis s’est rendue à Tucson pour un rassemblement de vote anticipé où quelques dizaines de personnes se sont rassemblées, stupéfaites par Lake. Elle a signé les photos imprimées, ainsi que les chemises et les chapeaux qu’ils portaient. Les conducteurs ont klaxonné leurs voitures en signe de soutien alors qu’ils passaient.

Citant les résultats de l’enquête menée lors de sa campagne, Lake nie qu’il y ait un écart significatif entre elle et l’ancien président – ​​et qu’elle n’ait donc aucun travail à faire pour le combler.

Mais Gallego a récolté près du triple de ce que Lake avait collecté à la mi-octobre, dépassant sa collecte de fonds de 57,4 millions de dollars à 21,3 millions de dollars. Cela a permis aux démocrates de dominer les ondes pendant des mois, laissant Gallego se présenter et se définir auprès des électeurs avec beaucoup moins de contre-messages que ces dernières semaines. Les enquêtes publiques reflètent ces avantages, peu de sondages majeurs montrant Lake en tête de la course.

UN Sondage New York Times/Sienne publié dimanche a montré Trump à 48 pour cent, devançant Harris de 4 points. Gallego a augmenté de 5 points, de 50 à 45 pour cent. Gallego a gagné non seulement 95 pour cent des électeurs de Harris, mais également 10 pour cent des électeurs de Trump.

Ce sondage, comme d’autres, suggère qu’une partie importante des électeurs de Trump en Arizona envisagent de partager leurs tickets pour soutenir Gallego. Il peut également bénéficier du sous-vote – des gens qui sautent la course à la présidentielle ou votent pour un troisième parti, comme les conservateurs anti-Trump qui estiment qu’ils ne peuvent pas soutenir Harris – et des Républicains doux qui se bouchent le nez pour voter pour Trump mais ne le font pas largement. soutenez la politique MAGA que lui et Lake représentent.

Gallego a poursuivi cette cohorte avec enthousiasme – une tactique particulièrement remarquable en raison de ses racines progressistes. Il était membre du Congressional Progressive Caucus jusqu’à tirer sa révérencel’année dernière, citant les cotisations. Il a appelé le mur frontalier « stupide » et « stupide » et soutenait un système « Medicare pour tous ».

Ses efforts auprès des modérés ont commencé avant le sénateur sortant. Kyrsten Cinémaqui est passée de démocrate à indépendante, a annoncé sa retraite. Beaucoup lui ont dit qu’ils resteraient avec Sinema ou voteraient républicain, se souvient-il. Il a maintenu le dialogue, a eu « des conversations très difficiles » et a constaté qu’il avait progressé.

« Souvent, les gens sont revenus vers nous, surtout après que Kari Lake n’ait fait aucun effort, n’ait pas modéré », a-t-il déclaré.

Lac a commencé sa campagne avec un rameau d’olivier aux Républicains McCain qu’elle avait critiqués lors de sa candidature au poste de gouverneur. Elle a déclaré que ses tentatives pour nouer des relations s’étaient bien déroulées et qu’elle ne croyait pas que Gallego parvenait à convaincre les partisans du défunt sénateur : « Les électeurs de McCain sont intelligents et je ne pense pas qu’ils veulent un communiste au Sénat. »

Mais même si elle s’est montrée gentille avec certains, obtenant le soutien de sa principale rivale de 2022, Karrin Taylor Robson, et de l’ancien gouverneur Doug Ducey, de nombreux autres ne l’ont pas acheté.

« Quand Kari Lake a invité tous les gens de McCain à sortir de la salle, nous l’avons fait lors des dernières élections. Et je pense que nous y sommes toujours », a déclaré Deb Gullett, une ancienne collaboratrice dévouée de McCain. Gullett a déclaré que Lake ne l’avait jamais contactée.

Au lieu de cela, Gullett fait campagne avec Gallego. Elle l’a récemment rejoint à Phoenix, au domicile de Robin Shaw, coprésident du chapitre Républicains pour Harris de l’État, aux côtés du sénateur. Cory Booker (DN.J.) et une douzaine d’autres républicains et indépendants pour discuter de l’importance de franchir les lignes de parti.

Ce genre de sensibilisation a permis à Gallego d’augmenter ses effectifs, attirant ainsi des Républicains modérés. Mais bon nombre de ces républicains ne soutiennent pas non plus Trump. Cela n’explique pas à lui seul l’écart entre Lake et l’ancien président dans les sondages.

Les sondages suggèrent que cet écart est dû en grande partie à un groupe spécifique de répartiteurs de tickets : les Latinos, en particulier les hommes latinos.

De nombreuses enquêtes montrent que Trump gagne du terrain auprès des jeunes Latinos. Gallego, fils d’immigrés colombiens et mexicains, a également courtisé ces électeurs de manière agressive, en utilisant ce qu’il appelle « des moyens culturellement intelligents pour parler aux Latinos », y compris aux électeurs peu fréquents.

Il a organisé des barbecues dans les quartiers latinos et fait campagne lors de rodéos. Il a amené un camion de tacos dans une salle de boxe locale, a organisé une soirée de visionnage pour un match avec un célèbre combattant mexicain et a organisé un événement dans un atelier de carrosserie automobile avec des lowriders.

Gallego a déclaré que lorsque les électeurs lui disent qu’ils partagent leurs tickets pour Trump et lui, il essaie parfois de les persuader de considérer Harris, mais d’autres fois « nous devons simplement nous concentrer sur notre campagne ».

Trump et Gallego ont une chose en commun : ce sont tous deux des hommes qui se présentent contre des femmes.

Lake a abandonné une carrière impressionnante de présentateur de télévision en 2021, s’est présenté comme gouverneur et est devenu un paratonnerre de MAGA. Elle a imité le mépris de Trump pour les médias, son style impétueux, ses positions politiques clés et son penchant pour les fausses allégations de fraude électorale.

Mais ce qui fonctionne pour Trump ne fonctionne pas toujours pour les autres républicains.

C’est une dynamique qui n’est pas propre à l’Arizona. Trump devance systématiquement les candidats républicains au Sénat à travers le pays, même ceux qui se sont entièrement dissimulés dans sa politique.

Pourtant, l’écart de Lake en Arizona est l’un des exemples les plus choquants, car elle s’est fait connaître en se coiffant à son image. Certains des partisans les plus dévoués de Lake craignent que les doubles standards appliqués aux femmes ne lui nuisent.

Le président du GOP du comté de Pima, Dave Smith, a décrit Lake comme « puissamment charismatique ». Mais certains lui ont dit que son style de communication les dérangeait parce qu’elle était « parfois abrasive ».

« Ouais, eh bien, vous savez, Trump est extrêmement abrasif. Vous savez, je suis abrasif », a-t-il déclaré, ajoutant: « Les femmes sont jugées différemment et je sais que ce n’est pas juste. »

Mais Lake rejette avec force toute suggestion de sexisme.

« Conneries. C’est juste un discours fou », a déclaré Lake. « Je ne parle pas cette langue. Je ne vote pas en fonction des organes génitaux de quelqu’un. Je m’en fous. Je me soucie de ce que vous représentez. »

Lake a déclaré que ses récents modèles internes la montraient derrière Trump de seulement deux points. Et, a-t-elle ajouté, elle élargit sa coalition avec des indépendants et des démocrates qui la contactent « chaque jour » pour lui exprimer leur soutien pendant la campagne électorale. Et elle a contacté des membres éminents de l’establishment républicain de l’État et a essayé de se connecter davantage avec des républicains à l’esprit d’affaires.

Mais son déficit financier avec Gallego l’a sans aucun doute paralysée.

Gallego a eu les ondes pour lui seul pendant des mois alors qu’il se présentait comme un vétéran prêt à travailler avec les deux partis. Ses publicités s’appuient en grande partie sur les propres mots de Lake, en utilisant une cassette d’elle. comparer l’avortement au génocidejurant que les avortements n’auront pas lieu en Arizona et affirmant qu’elle était la gouverneur de l’État « dûment élu ».

« Peut-être que certaines choses pendant la course au poste de gouverneur ont saigné », a déclaré Tom Murphy, le maire de Sahuarita, en Arizona, qui a soutenu Lake et s’est présenté à un rassemblement de vote anticipé pour la soutenir. « Et vous pouvez toujours capturer un extrait sonore que nous aimerions tous dire différemment. »