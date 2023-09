Kari Lake, éminent partisan de Trump et négationniste des élections, lancera la campagne du Sénat américain en Arizona

PHOENIX — La républicaine Kari Lake, alliée de Donald Trump qui a refusé de reconnaître sa défaite lors de la course au poste de gouverneur de l’Arizona l’année dernière, lancera bientôt sa campagne pour le siège du Sénat américain occupé par l’indépendante Kyrsten Sinema, a déclaré jeudi un conseiller principal.

L’entrée de Lake dans l’une des principales élections sénatoriales de l’année prochaine complique probablement les efforts républicains pour désigner des candidats ayant un attrait plus large après une performance décevante pour le parti à mi-mandat de l’année dernière. Elle entrera dans la course en tant que favorite pour la nomination du GOP.

Caroline Wren, conseillère principale de Lake, a confirmé qu’elle ouvrirait sa campagne par un rassemblement le 10 octobre. Le Wall Street Journal a été le premier à rapporter la nouvelle.

Ancienne présentatrice de télévision charismatique bien connue sur le marché de Phoenix, Lake s’est bâti une clientèle enthousiaste parmi les républicains grâce à son soutien sans faille à Trump et à sa promotion constante de fausses allégations de fraude électorale.

La puissance stellaire de Lake s’étend bien au-delà de l’Arizona. Lake est considéré comme un candidat potentiel à la vice-présidence de Trump, qui est en tête des sondages pour l’investiture républicaine à la présidentielle.

La course en Arizona est une cible privilégiée pour les républicains cherchant à regagner le Sénat, où les démocrates détiennent un avantage de 51-49, dont Sinema, qui a quitté le Parti démocrate en 2022 mais qui reçoit toujours des missions de commissions des démocrates. La carte du Sénat pour 2024 favorise fortement le Parti républicain, avec des sièges détenus par les démocrates à gagner dans trois États remportés par Trump en 2020.

Les tribunaux ont rejeté à plusieurs reprises les poursuites intentées par Lake pour contester les résultats des élections de l’année dernière. Le litige a stimulé la collecte de fonds de Lake, mais n’a pas fait avancer sa fausse prétention d’être la « gouverneure dûment élue » de l’Arizona, plutôt que la démocrate Katie Hobbs.

Lake rejoint le shérif du comté de Pinal, Mark Lamb, à la primaire du Sénat républicain. Plusieurs autres républicains ont envisagé de se présenter mais sont restés en dehors de la course tandis que Lake réfléchissait à ses projets. Il s’agit notamment de Blake Masters, Jim Lamon et Karrin Taylor Robson, tous des hommes d’affaires qui ont perdu les élections au Sénat ou au poste de gouverneur en 2022.

Le représentant américain Ruben Gallego, vétéran de la guerre en Irak et l’un des responsables latino-américains les plus éminents de l’Arizona, est le seul démocrate majeur dans la course.

Sinema collecte des fonds pour une éventuelle campagne de réélection et multiplie ses apparitions publiques en Arizona, mais elle a déclaré qu’elle n’était pas pressée de décider si elle briguerait un second mandat au Sénat. Son changement de parti est intervenu après qu’elle ait rendu furieux de nombreux démocrates qui la considéraient comme trop proche des intérêts des entreprises et comme un obstacle au changement progressiste.

La présence de Lake dans la course pourrait aider Sinema si elle choisissait de lancer une campagne indépendante pour sa réélection. Lake s’est aliéné de nombreux républicains de l’establishment au cours de sa campagne pour le poste de gouverneur, disant même aux « républicains de McCain » de « foutre le camp » d’un événement de campagne, décrivant le regretté et bien-aimé sénateur de l’Arizona, John McCain, de « perdant ».

Pour gagner, Sinema devra convaincre une partie importante des républicains et des démocrates ainsi qu’une majorité d’indépendants.

Jusqu’à la présidence de Trump, l’Arizona était un État républicain fiable depuis la Seconde Guerre mondiale. Les républicains conservent toujours un avantage en matière d’inscription sur les démocrates, mais le Parti républicain a perdu trois élections sénatoriales consécutives et a vu l’année dernière les démocrates remporter les plus hautes fonctions de l’État face à une liste de négateurs des élections soutenus par Trump, dont Lake.

Cet État est emblématique des luttes du parti pour conquérir les électeurs des banlieues rebutés par Trump. Lors de la défaite de Lake l’année dernière, 11 % des électeurs qui se sont identifiés comme républicains ont soutenu Hobbs, dont 25 % des républicains qui se sont identifiés comme modérés ou libéraux, selon AP VoteCast, une vaste enquête menée auprès de plus de 3 200 électeurs en Arizona.

Les démocrates ont enregistré des succès surprenants lors des élections sénatoriales de l’année dernière, malgré une situation économique difficile et un président démocrate impopulaire, après que les électeurs ont rejeté les candidats républicains soutenus par Trump dans les États du champ de bataille, dont l’Arizona. Les républicains de Washington se sont engagés à adopter une posture plus active lors des primaires de l’année prochaine, dans l’espoir de garantir que le parti désignera des candidats capables de gagner en novembre.

Les responsables du GOP à Washington ont adopté une approche attentiste à l’égard de la course en Arizona, considérant Lake comme la favorite pour remporter la primaire, mais craignant le lourd bagage qu’elle emporterait lors des élections générales.

Colvin a rapporté de Détroit.

Jonathan J. Cooper et Jill Colvin, Associated Press