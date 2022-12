Kari Lake conteste sa défaite dans la course du gouverneur de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Kari Lake, la républicaine vaincue dans la course au poste de gouverneur de l’Arizona, conteste officiellement sa défaite face à la démocrate Katie Hobbs, demandant à un tribunal de rejeter les résultats des élections certifiés du comté le plus peuplé de l’État et de la déclarer gagnante ou de relancer le l’élection du gouverneur dans ce comté.

Le procès intenté vendredi soir par Lake porte sur les longues files d’attente et d’autres difficultés que les gens ont rencontrées lors du vote le jour du scrutin dans le comté de Maricopa. La contestation déposée devant la Cour supérieure du comté de Maricopa allègue également que des centaines de milliers de bulletins de vote ont été déposés illégalement, mais il n’y a aucune preuve que ce soit vrai.

Lake a refusé de reconnaître qu’elle a perdu contre Hobbs par plus de 17 000 voix.

Le candidat au poste de gouverneur approuvé par Donald Trump a bombardé le comté de Maricopa de plaintes, en grande partie liées à un problème d’imprimantes dans certains centres de vote qui a conduit à l’impression de bulletins de vote avec des marques trop claires pour être lues par les tabulatrices sur place.

Les files d’attente se sont accumulées dans certains bureaux de vote, alimentant les soupçons républicains selon lesquels certains partisans n’ont pas pu voter, bien qu’il n’y ait aucune preuve que cela ait affecté le résultat. Les responsables du comté disent que tout le monde a pu voter et que tous les bulletins de vote légaux ont été comptés.

Lake a poursuivi les responsables du comté de Maricopa et Hobbs dans son rôle actuel de secrétaire d’État de l’Arizona.

Sophia Solis, porte-parole du bureau du secrétaire d’État, a déclaré que le procès de Lake était en cours d’examen mais n’avait aucun autre commentaire sur le dossier.

Jason Berry, un porte-parole du comté de Maricopa, a refusé de commenter la demande de Lake de rejeter les résultats des élections du comté dans la course au gouverneur. Mais il a déclaré que le comté “respecte le processus du concours électoral et attend avec impatience de partager des faits sur l’administration des élections générales de 2022 et notre travail pour garantir que chaque électeur légal ait la possibilité de voter”.

Le procès de Lake indique que les républicains ont été touchés de manière disproportionnée par les problèmes du comté de Maricopa parce qu’ils ont battu les démocrates le jour du scrutin 3-1. Les dirigeants du GOP avaient exhorté leurs électeurs à attendre le jour du scrutin pour voter.

Fin novembre, Lake a intenté une action en justice dans les archives publiques exigeant que le comté de Maricopa remette les documents liés à l’élection. Elle cherchait à identifier les électeurs qui auraient pu avoir du mal à voter, comme les personnes qui se sont enregistrées dans plusieurs centres de vote ou celles qui ont renvoyé un bulletin de vote par correspondance et se sont également enregistrées dans un bureau de vote.

Au cours de l’été, un juge fédéral a également rejeté une demande de Lake et Mark Finchem, le candidat républicain défait au poste de secrétaire d’État, d’exiger le dépouillement manuel de tous les bulletins de vote lors des élections de novembre.

Le juge a depuis sanctionné les avocats représentant Lake et Finchem, affirmant qu’ils “avaient fait des affirmations factuelles fausses, trompeuses et non étayées” dans leur procès. Les avocats ont déclaré au tribunal que leurs revendications étaient «juridiquement fondées et étayées par des preuves solides».

Hobbs, dans son rôle de secrétaire d’État, a demandé à un tribunal de commencer un recomptage automatique à l’échelle de l’État requis par la loi dans trois courses décidées par moins d’un demi-point de pourcentage.

La course au poste de procureur général a été l’une des compétitions les plus serrées de l’histoire de l’État, le démocrate Kris Mayes menant le républicain Abe Hamadeh par seulement 510 voix sur 2,5 millions d’électeurs.

Les courses pour le surintendant de l’instruction publique et un siège législatif de l’État dans la banlieue de Phoenix seront également recomptées, mais les marges sont beaucoup plus grandes.

Jacques Billeaud, The Associated Press